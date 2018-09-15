Куда пропала Елена Сафонова из «Зимней вишни»

Роль матери-одиночки по имени Ольга из мелодрамы «Зимняя вишня» стала для Елены Сафоновой что называется звездной. Но несмотря на народную любовь и профессиональный успех, в 90-х годах Сафонова снималась совсем немного. И виной тому тоже оказалось кино.

Замена в «Зимней вишне»

Елена Сафонова с детства вращалась в творческой среде. Ее отцом был артист Всеволод Сафонов , а матерью — режиссер Валерия Рублева. Поэтому неудивительно, что Елена решила идти по стопам своих родителей. В начале 1980-х годов она окончила ленинградский институт сценических искусств (в то время вуз назывался институтом театра, музыки и кинематографии).

Через 4 года после окончания учебного заведения Сафонова исполнила главную роль в мелодраме Игоря Масленникова «Зимняя вишня» и тут же стала одной из самых популярных актрис в СССР. Произошло это не только благодаря таланту актрисы, но и благодаря счастливому стечению обстоятельств. Дело в том, что Ольгу должна была сыграть Наталья Андрейченко , которая внезапно иммигрировала в Соединенные Штаты. Администрации срочно понадобилась замена. Ее и нашли в лице молодой Сафоновой.

Французская любовь

«Зимняя вишня» так полюбилась зрителям, что в 1990 году Игорь Масленников снял 2-ую часть картины. Продолжение истории жизни Ольги снова ждал успех. Примечательно, что в том же году Елена Сафонова исполнила одну из главных ролей в фильме Павла Лунгина «Такси-блюз». Эта лента была совместным проектом Советского Союза и Франции. Через 2 года французский режиссер Клод Миллер пригласил актрису на съемки драмы «Аккомпаниаторша». Именно во время этой работы Елена Всеволодовна и познакомилась с актером Самюэлем Лабартом.

В 1992 году Сафонова и Лабарт зарегистрировали свои отношения. Елена оставила родину и переселилась во Францию. Актриса продолжила актерскую карьеру за рубежом. Французский язык она знала (Елена изучала его в школе), поэтому вскоре даже на чужбине Сафонова оказалась известнее Самюэля. А уж русская публика не называла Лабарта иначе как «муж Сафоновой». Тем более что, Елена Всеволодовна, пусть и нечасто, но все же успевала сниматься и в российских картинах, например, в 3-ей части той же «Зимней вишни». В конце концов на почве профессиональной ревности отношения у супругов разладились. В 1997 году Сафонова развелась и вернулась в Россию.

Сафонова сегодня

Елена Сафонова приехала на родину со старшим сыном Иваном, а младший Александр остался во Франции со своим родным отцом Лабартом. Актриса пыталась бороться за мальчика, но закон оказался не на ее стороне. Александр до сих пор живет в Париже. Он тоже, как мать и брат, решил посвятить свою жизнь кинематографу.

Сейчас Елена Сафонова продолжает работать. На сегодняшний день в ее копилке не менее сотни фильмов, во многих из которых актриса исполнила главные роли. «Зимняя вишня», подарившая Сафоновой такую популярность, до сих пор не отпускает ее. В 2018 году Игорь Масленников снял очередную, на этот раз 4-ую часть мелодрамы.

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