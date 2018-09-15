Кинопрогулка с Сергеем Бодровым по местам съемок фильма «Брат»

Сергеем Бодровым и Пишет skydrinker: «Помню, давным-давно по телевидению очень часто показывали фильм „Брат“ Алексея Балабанова Виктором Сухоруковым в главных ролях. Тогда я еще ни разу не был в Питере и воспринимал город исключительно по той картинке из фильма. Осень, легкая сепия пленки… этакий Черный пес Петербург, окрашенный в серые оттенки безысходности, российский нуар. Не буду говорить о том, хорошее кино это было или плохое в плане сюжета, меня жутко заинтересовала сама атмосфера фильма и города. Хотелось потрогать свои руками эти стены, ощутить холодный ветер с Невы, пройтись по тем местам. Вообще, главным героем картины для меня был не Данила Багров , а сам Питер. Не знаю, есть в этом какая-то своя странная, непонятная многим романтика».

Источник: ЖЖурнал/skydrinker

В самом начале фильма Данила Багров приезжает из маленького провинциального городка в Питер, к своему старшему брату. Он ходит по центру, любуется местными красотами и периодически пытается дозвониться до героя Виктора Сухорукова. На первом снимке — набережная канала Грибоедова и Казанский собор.

Набережная канала Грибоедова, напротив Казанского собора.

Здесь же наш персонаж прогуливается по Миллионной улице, пересекая Зимнюю канавку близ Эрмитажа

А это уже современный вид.

Продолжается прогулка по набережной реки Мойки рядом с музеем-квартирой Пушкина.

Судя по некоторым машинам на набережной, время не сильно изменилось.

Далее Данила идет в сторону Исаакиевского собора.

Решетки остались теми же.

У Медного всадника главный герой, видимо, немного потерялся — удивленно смотрит по сторонам, словно не знает, куда дальше идти.

Всадник осенью 2011-го…

Устав от поисков и основательно замерзнув, Данила присаживается на каменную скамью у Троицкого моста…

Я всегда, кстати, думал, что это место со стороны Дворцовой набережной — а оказалось, такая же точно скамья находится на Петроградской стороне. Получается, герой перебрался на другой берег Невы.

Не найдя брата, Данила ночует на чердаке одного из домов, а наутро знакомится с Немцем, торгующим у Андреевского рынка на Васильевском острове. Рынок, к сожалению, полностью перестроен, поэтому мне не удалось найти точного ракурса. Пропускаем эти эпизоды — Немец ведет героя на Смоленское лютеранское кладбище к себе «в гости».

Мост через речку Смоленку и те самые башенки на доме.

В «беседке» сидят такие же бездомные, как и сам Немец.

Беседку я нашел не сразу. От входа она с правой стороны в зарослях, надо пройти метров 100-200. Несмотря на то, что этой осенью кладбище реставрировали, здесь по-прежнему разруха. А сама беседка так же посещается кем-то — внутри лежат бутылки/банки.

В общем, половина фильма снята именно на Васильевском острове. Здесь Данила Багров ставит на место кавказцев, которые не хотят платить за проезд в трамвае. Сама сцена происходит на пересечении Малого проспекта В. О. и 8-й линии.

Трамвайные пути нынче разобрали, а вот церковь за заднем фоне по-прежнему стоит.

Переносимся через весь центр на Кирочную улицу, дом 8. Данила пытается найти диск «Наутилуса» и ходит по музыкальным магазинам. Здесь в полуподвальном помещении одно время был клуб, владельцем которого являлся Олег Гаркуша из «АукцЫона».

Сейчас место тусовок неформальной молодежи почти не узнать — плиточка, газончик. Правда, магазин до сих вроде действует.

Итак, Данила все же находит брата, тот дает ему денег на аренду комнаты. Герой смотрит различные варианты, и один из вариантов квартир снова возвращает его на Васильевский остров.

Место это расположено на Новосмоленской набережной, совсем рядом с Финским заливом. Кстати, появляется в фильме несколько раз — позднее в сцене покушения киллера на персонажа Сергея Бодрова.

Найдя жилье, Данила получает заказ от брата — убить Чечена, который держит рынок. Герой обстоятельно готовится к событию, изучает места отхода с места преступления, надевает неприметную одежду.

Поискать местечко пришлось изрядно! Анализируя последующие сцены с трамваем, я думал на Андреевский и Сытный рынки, а также на Апраксин двор. А это оказалось совсем под боком — на Сенном. В 2000-х годах его полностью перестроили. На месте стихийного базара появился торговый комплекс и крытые лавки. Сам дикий рынок сместился в глубь квартала. Однако ракурс я все же нашел — по брандмауэру дома номер 4 по Московскому проспекту.

Застрелив Чечена, Данила убегает от преследователей через проходной двор-колодец.

С этим двором, который я таки нашел, связан самый большой ляп в фильме. Рынок находится на одном берегу Невы, а двор — на другом, на Васильевском острове! Между ними по карте почти 3 км.

Бандиты забегают в этот же двор и ранят Данилу из пистолета.

Да, сам двор находится между Тучковым и Волховским переулками.

Еще одно перемещение в пространстве — и раненый герой выбегает из двора на Большую Разночинную улицу, расположенную на Петроградской стороне. Здесь он прыгает в трамвай, едущий в парк.

Сейчас здесь какое-то жутко оживленное место, если сравнить с кадрами фильма. Сориентироваться можно, пожалуй, лишь по желто-красному зданию и дереву.

После излечения от раны герой заводит роман с девушкой, которая является водителем этого трамвая.

Грузовой трамвайчик в предыдущем кадре ехал по набережной Лейтенанта Шмидта. Рельсы в настоящий момент демонтированы.

Трамвайчик перебирается на другой берег через Благовещенский мост. На заднем фоне — купол Исаакия.

Современный вид.

Разобравшись в итоге со всеми бандитами, Данила Багров вновь приходит на Смоленское кладбище, чтобы попрощаться с Немцем.

В фильме герои сидят перед прощанием на скамейке, а фоном идет душераздирающая мелодия «Наутилуса» — «Зверь». До нас лавочка не дошла, осталась только ограда кладбища.

В конце фильма Багров прощается с городом, стоя у самой кромки воды напротив стрелки Васильевского острова.

На этом заканчивается и мое кинопутешествие по мотивам одного из самых атмосферных питерских фильмов.