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В Историческом парке пройдет день открытых дверей
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В Историческом парке пройдет день открытых дверей 

Mirmol.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
В Историческом парке пройдет день открытых дверейРуководство Исторического парка приняло решение о том, что в зале «Мой Дагестан» проведут бесплатную экскурсию. Об этом сообщили в пресс-службе музейно-выставочного комплекса «Россия — моя история».
Все желающие с 15 по 16 сентября смогут посетить зал «Мой Дагестан». Так, с 13.00 до 17.00 организуют показ документальных фильмов о Дагестане. Зрители смогут увидеть «Золотую коллекцию фильмов», предоставленную телекомпанией РГВК «Дагестан».
Напоминаем, что зал мой «Дагестан» открылся в прошлом году. Здесь представлена вся история республики в новом формате. В зале имеются и натуральные экспонаты — древние рукописи, макеты горных аулов, кубачинские изделия и многое другое.
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