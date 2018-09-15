В Историческом парке пройдет день открытых дверей

В Историческом парке пройдет день открытых дверейРуководство Исторического парка приняло решение о том, что в зале «Мой Дагестан» проведут бесплатную экскурсию. Об этом сообщили в пресс-службе музейно-выставочного комплекса «Россия — моя история».

Все желающие с 15 по 16 сентября смогут посетить зал «Мой Дагестан». Так, с 13.00 до 17.00 организуют показ документальных фильмов о Дагестане. Зрители смогут увидеть «Золотую коллекцию фильмов», предоставленную телекомпанией РГВК «Дагестан».

Напоминаем, что зал мой «Дагестан» открылся в прошлом году. Здесь представлена вся история республики в новом формате. В зале имеются и натуральные экспонаты — древние рукописи, макеты горных аулов, кубачинские изделия и многое другое.