В Санкт-Петербурге прооперировали актера театра и кино Игоря Скляра

В субботу стало известно, что в Санкт-Петербурге провели операцию актеру театра и кино Игорю Скляру . Согласно последней информации, артисту пришлось перенести хирургическое вмешательство на плече.

60-летний Игорь Скляр отметил, что врачи сшили ему связки, а затем он провел в медицинском учреждении еще неделю, передает сегодня телеканал «78». Артист подчеркнул, что в настоящий момент с ним все в порядке и поблагодарил журналистов и поклонников за беспокойство. Напомним, Игорь Скляр стал любимцем зрителей в 1983 году после того, как исполнил одну из главных ролей в фильме «Мы из джаза».