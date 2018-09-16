«Бунтарь, молодой, энергичный». Юрий Бутусов станет главным режиссером театра Вахтангова

— Эта должность не означает, что отменяется художественное руководство Римаса Владимировича. Римас Туминас как был, так есть и будет впредь художественным руководителем театра, а у Юрия Николаевича новая должность — главный режиссер.

— Как-то они будут взаимодействовать, насколько большая свобода у главного режиссера?

— Римас Туминас никого не ограничивает, но, тем не менее, влияет, то есть с ним советуются, с ним ищут какие-то варианты, которые были бы интересны театру. Туминас великолепно сказал о Бутусове: «Это тот бунтарь, он современный, молодой, энергичный, который не даст театру Вахтангова забронзоветь».

В марте этого года Юрий Бутусов покинул театр Ленсовета, в котором проработал более 20 лет. Увольнение было громким. СМИ сообщали, что худрук не нашел общего языка с директором театра Валерием Градковским и членами городского комитета по культуре. Бутусов планировал много изменений в театре, в числе которых было создание гастрольного, международного и PR-отделов. По словам Бутусова, его инициативы заблокировали и он посчитал свое пребывание на посту худрука бессмысленным.

В театр Вахтангова придет блестящий режиссер, это удача для театра, считает театральный критик, театральный менеджер, доцент ГИТИСа Павел Руднев

Павел Руднев театральный критик, театральный менеджер, доцент ГИТИСа «По-моему, это замечательно, что в очередной раз Юрия Бутусова взяли из петербургской системы в московскую, так уже было. Когда он начинал, опять-таки петербуржские театры его в самый первый момент не поддержали. И тогда в „Сатириконе“ были его первые московские спектакли. Что касается конфликта интересов, вопрос в паритете, как будут выстраивать взаимоотношения главные фигуры театра Вахтангова. Театр поражает в последнее время масштабами своего строительства и расширения, строит бесконечно новые помещения, новые сцены. Это все, конечно, отрадно и по-своему нужно и интересно, но всегда возникает вопрос, чем заполнять эти пространства. Римас Туминас не ставит спектакли часто, они выходят один в два-три сезона, поэтому должна быть какая-то режиссерская команда. Театру Вахтангова требуются другие художники, которые смогли бы эти пространства заполнять. Поэтому я думаю, что все в этом смысле удачно и правильно. Ведь решение не из-под палки, это не решение чиновников — это решение художников, которые договорились между собой о чем-то».