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В Санкт-Петербурге у создателя мелодии к «Бумеру», угнали машину — как в «Бумере»
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В Санкт-Петербурге у создателя мелодии к «Бумеру», угнали машину — как в «Бумере» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает канал «Мэш», у Кирилла Горыни угнали черный спорткар Nissan GT-R. Молодой предприниматель знаменит тем, что заработал первоначальный капитал на продаже рингтона из культового фильма «Бумер». Стоит отметить, что угнанный автомобиль фигурировал в одном из частей этого фильма.
Как сообщают новостные каналы, Кирилл Горыня отправился в командировку, а спорткар остался рядом с его домом. Угонщик подъехал во двор, где стоял автомобиль. Взломал его, а после того затихла сигнализация уехал на спорткаре.
Стоимость угнанного автомобиля не разглашается.
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