В Санкт-Петербурге у создателя мелодии к «Бумеру», угнали машину — как в «Бумере»

Как сообщает канал «Мэш», у Кирилла Горыни угнали черный спорткар Nissan GT-R. Молодой предприниматель знаменит тем, что заработал первоначальный капитал на продаже рингтона из культового фильма «Бумер». Стоит отметить, что угнанный автомобиль фигурировал в одном из частей этого фильма.

Как сообщают новостные каналы, Кирилл Горыня отправился в командировку, а спорткар остался рядом с его домом. Угонщик подъехал во двор, где стоял автомобиль. Взломал его, а после того затихла сигнализация уехал на спорткаре.

Стоимость угнанного автомобиля не разглашается.