Как сообщает канал «Мэш», у Кирилла Горыни угнали черный спорткар Nissan GT-R. Молодой предприниматель знаменит тем, что заработал первоначальный капитал на продаже рингтона из культового фильма «Бумер». Стоит отметить, что угнанный автомобиль фигурировал в одном из частей этого фильма.
Как сообщают новостные каналы, Кирилл Горыня отправился в командировку, а спорткар остался рядом с его домом. Угонщик подъехал во двор, где стоял автомобиль. Взломал его, а после того затихла сигнализация уехал на спорткаре.
Стоимость угнанного автомобиля не разглашается.