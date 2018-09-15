Создатели «Венома» отказались от «взрослого» рейтинга

Фильм выйдет с мягким PG-13. Это означает, что картина предназначена для зрителей старше 13 лет.

Критики уверены, что создатели фильма уже выстроили далеко идущие планы, а "детский" рейтинг обусловлен привязанностью к лентам о Человеке-пауке и вселенной Марвел.

Несмотря на то, что изначально "Веном" задуман как самостоятельный проект, создатели могут объединить истории Венома и Человека-паука в последующих фильмах. Но произойдет это только в том случае, если картина "Веном" покажет хорошие результаты в прокате.

В российских кинотеатрах "Веном" появится с 4 октября 2018 года. Фильм будет длиться почти два часа.