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Стивен Кинг назвал лучший фильм в истории
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Стивен Кинг назвал лучший фильм в истории 

Газета.Ru + ещё 11 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Американский писатель Стивен Кинг ответил на вопрос о самом лучшем по его мнению фильме в истории.
"Кто-то спросил меня вчера: «Какой фильм самый лучший из тех, что вы смотрели?». Спустя ночь раздумий, в которой я в действительности не нуждался, я с уверенность могу ответить: «Крестный отец 2», — написал Кинг в твиттере.
Картина «Крестный отец 2», снятая Фрэнсисом Фордом Копполой по роману Марио Пьюзо, вышла в 1974 году.
Ранее сообщалось, что режиссер турецкого происхождения Фатих Акин экранизирует роман Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом».
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