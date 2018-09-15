Стивен Кинг назвал лучший фильм в истории

Американский писатель Стивен Кинг ответил на вопрос о самом лучшем по его мнению фильме в истории.

"Кто-то спросил меня вчера: «Какой фильм самый лучший из тех, что вы смотрели?». Спустя ночь раздумий, в которой я в действительности не нуждался, я с уверенность могу ответить: «Крестный отец 2», — написал Кинг в твиттере.