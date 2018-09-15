Какие известные советские актеры не пережили 90-х

Эти актеры еще совсем юными или даже подростками снимались в культовых фильмах 70-80-х. Но в кризисные 90-е они так и не смогли вписаться в новую реальность, и жизнь постепенно покатилась под откос… Сейчас их уже нет в живых.

Сын актера Вячеслава Нефедова, выпускник ГИТИСа, он сыграл во многих известных картинах, таких, как «Пять вечеров», «Криминальный талант», «Убийство на Ждановской». В 25-летнем возрасте актер уже «угодил» в Советскую энциклопедию кино. Но в 90-е ему перестали предлагать роли. Играть юношей он уже не мог, а в более «взрослые» роли его типаж не вписывался. Недовольны им были и в «Табакерке», где он пропускал репетиции.

Начались запои, было несколько суицидальных попыток. Одна из них увенчалась успехом: 2 декабря 1993 года Игорь в разгар алкогольной пирушки вышел в магазин и не вернулся. Впоследствии его тело нашли на лестничной площадке: он повесился на валявшемся там чьем-то шарфе… Актеру было всего 33 года.

Больше всего этот актер запомнился зрителям по роли Николая Базина в фильме «Курьер». С детства Володю отличала репутация хулигана, он состоял на учете в детской комнате милиции… Став взрослым, Смирнов предпочел кинематографу «профессию» рэкетира. Он погиб в 1995 году. По одной из версий, причиной смерти стало ДТП: Владимир якобы сел пьяным за руль. По другой, он был застрелен во время одной из криминальных разборок.

В кино ему, как правило, доставалось амплуа положительных героев: взять хотя бы роль Миши Полякова в фильмах «Кортик» и «Бронзовая птица» по одноименным произведениям Анатолия Рыбакова . В жизни же юный киноартист был весьма далек от пионерско-комсомольского идеала. С 13 лет он состоял на учете в детской комнате милиции. За различные преступления, в основном кражи и драки, был неоднократно судим и в общей сложности провел за решеткой 14 лет.

В 90-е Шевкуненко создал свою криминальную группировку. 11 февраля 1995 года его подкараулил в подъезде киллер. Получив рану в живот, Сергей смог подняться к себе в квартиру, но преступник поднялся вслед за ним и застрелил и Шевкуненко и его мать, также находившуюся в квартире. По всей вероятности, бывший актер перешел кому-то дорогу.

Его знают в основном по роли школьника Коли Герасимова в картине «Гостья из будущего» по фантастической повести Кира Булычева «100 лет тому вперед». Из-за съемок Алеша забросил учебу и даже не смог получить аттестата зрелости. Ему пришлось пойти работать грузчиком, однако, отслужив в армии, он по старой памяти был принят на работу в МХАТ.

Проработав в театре всего три месяца, Алексей был уволен за постоянные запои и прогулы. Сниматься в кино его больше не приглашали. Решив поменять жизнь, молодой человек уехал в деревню, стал жить в бывшем доме своей бабушки. Потом он женился и перебрался во Владимир.

23 февраля 1996 года Фомкины ночевали у друзей. По-видимому, в честь праздника все крепко выпили. Легли спать, а ночью начался пожар. Все, кроме Алексея, смогли выбраться из горящей квартиры. О нем же в суматохе, похоже, просто позабыли. Ему было всего 26 лет.

Он сыграл в знаменитом фильме «Чучело» одну из главных ролей — Димы Сомова. Сначала все в жизни актера складывалось вполне благополучно: он поступил в МГИМО , завел семью… Но его сынишка умер в 7 месяцев от тяжелой болезни. После этого Дмитрий развелся с женой, принялся злоупотреблять алкоголем и наркотиками, стал встречаться с девушкой-наркоманкой…

20 октября 2002 года 32-летний Егоров вышел погулять и не вернулся. Вскоре его матери позвонили и сообщили, что он скончался. По официальной версии — от сердечной недостаточности. Однако впоследствии выяснилось, что у Дмитрия был пробит висок. Его мать утверждала, что это было убийство, а убила ее сына та самая девушка в приступе ревности…

Александр Варакин

Саша Варакин снимался в «Ералаше», в «Каникулах Петрова и Васечкина». Но карьеру в кино не продолжил. Став взрослым, сначала жил на случайные заработки, затем связался с одной из криминальных группировок. Известно, что он употреблял наркотики.

По одной из версий, Варакин умер в 2002 году из-за передозировки наркотиков, по другой — его смерть наступила в 2006 году.

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