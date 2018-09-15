«Крестный отец 2» признан лучшим фильмом в истории кинематографа

«Кто-то вчера попросил меня назвать лучший фильм, который я когда-либо видел «Крестный отец 2»», — написал Кинг в твиттере. Он в шутку добавил, что думал над вопросом всю ночь.