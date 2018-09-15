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«Крестный отец 2» признан лучшим фильмом в истории кинематографа
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«Крестный отец 2» признан лучшим фильмом в истории кинематографа 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Американский писатель Стивен Кинг рассказал, какой фильм из когда-либо снятых считает самым лучшим. По мнению «короля ужасов», им является «Крестный отец-2» Фрэнсиса Форда Копполы.
«Кто-то вчера попросил меня назвать лучший фильм, который я когда-либо видел «Крестный отец 2»», — написал Кинг в твиттере. Он в шутку добавил, что думал над вопросом всю ночь.
«Крестный отец-2» — вторая часть гангстерской саги, снятой по роману Марио Пьюзо в 1974 году. Картина получила «Оскар» за лучший фильм, а также награды еще в пяти номинациях — лучший режиссер, лучший актер второго плана, лучший адаптированный сценарий и другие.
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