«Крестный отец 2» признан лучшим фильмом в истории кинематографа 

Американский писатель Стивен Кинг рассказал, какой фильм из когда-либо снятых считает самым лучшим. По мнению «короля ужасов», им является «Крестный отец-2» Фрэнсиса Форда Копполы.
«Кто-то вчера попросил меня назвать лучший фильм, который я когда-либо видел «Крестный отец 2»», — написал Кинг в твиттере. Он в шутку добавил, что думал над вопросом всю ночь.
«Крестный отец-2» — вторая часть гангстерской саги, снятой по роману Марио Пьюзо в 1974 году. Картина получила «Оскар» за лучший фильм, а также награды еще в пяти номинациях — лучший режиссер, лучший актер второго плана, лучший адаптированный сценарий и другие.