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Медведев: фильмы кинофестиваля «Послание к человеку» найдут своего зрителя
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Медведев: фильмы кинофестиваля «Послание к человеку» найдут своего зрителя 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в приветствии по случаю открытия в Санкт-Петербурге XXVIII Международного кинофестиваля «Послание к человеку» выразил уверенность, что форум, приобретший известность благодаря разнообразию своих программ, оправдает ожидания поклонников различных жанров и стилей. Текст опубликован в субботу на сайте правительства России.
"Уже многие годы фестиваль славится интересными, необычными, разнообразными программами, объединяет как мастеров кинематографа, так и начинающих режиссеров, операторов, продюсеров, сценаристов. На этой уникальной площадке традиционно демонстрируются фильмы самых разных жанров, стилей и настроения", — отметил премьер.
По его словам, кинофестиваль «вновь порадует поклонников и экспериментальным кино, и лучшими игровыми фильмами, победившими на крупнейших международных фестивалях». Эти картины, считает председатель правительства, «отличаются необычными режиссерскими решениями, оригинальным операторским взглядом, яркой игрой актеров», и каждая из них сможет найти «своего зрителя».
"Уверен, что фестиваль оправдает ожидания самой взыскательной публики. И на просмотрах, как и прежде, не будет свободных мест", — указал Медведев. Он также пожелал создателям фильма плодотворной работы и заслуженных наград, а гостям мероприятия — незабываемых впечатлений от просмотра кинолент.
Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку» проходит при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Санкт-Петербурга с 15 по 22 сентября. Смотр был основан в 1989 году режиссером-документалистом Михаилом Литвяковым. С 2010 года президентом фестиваля является режиссер документального и игрового кино, народный артист России Алексей Учитель.
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