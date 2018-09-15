Медведев: фильмы кинофестиваля «Послание к человеку» найдут своего зрителя

МОСКВА, 15 сентября. / ТАСС /. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в приветствии по случаю открытия в Санкт-Петербурге XXVIII Международного кинофестиваля «Послание к человеку» выразил уверенность, что форум, приобретший известность благодаря разнообразию своих программ, оправдает ожидания поклонников различных жанров и стилей. Текст опубликован в субботу на сайте правительства России.

"Уже многие годы фестиваль славится интересными, необычными, разнообразными программами, объединяет как мастеров кинематографа, так и начинающих режиссеров, операторов, продюсеров, сценаристов. На этой уникальной площадке традиционно демонстрируются фильмы самых разных жанров, стилей и настроения", — отметил премьер.

По его словам, кинофестиваль «вновь порадует поклонников и экспериментальным кино, и лучшими игровыми фильмами, победившими на крупнейших международных фестивалях». Эти картины, считает председатель правительства, «отличаются необычными режиссерскими решениями, оригинальным операторским взглядом, яркой игрой актеров», и каждая из них сможет найти «своего зрителя».

"Уверен, что фестиваль оправдает ожидания самой взыскательной публики. И на просмотрах, как и прежде, не будет свободных мест", — указал Медведев. Он также пожелал создателям фильма плодотворной работы и заслуженных наград, а гостям мероприятия — незабываемых впечатлений от просмотра кинолент.