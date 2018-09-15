«Как приручить дракона 3» завершит всю франшизу

Третья часть мультфильма «Как приручить дракона», получившая подзаголовок «Скрытый мир», станет финалом для всей франшизы о приключениях Иккинга и Беззубика. Она завершит как кинематографическую, так и телевизионную часть вселенной — мультсериал «Драконы», который закончился ещё 16 февраля 2018 года.

Режиссёр мультфильмов Дин Деблуа и продюсер Брэд Льюс предупредили, что третья и последняя часть франшизы будет очень эмоциональной. Мы долго думали над этим и в конце-концов пришли к выводу, что прощание с героями будет для нас горько-сладким, но оно будет правильным. Вы поймёте, почему Иккинг говорит в трейлере: «Я был рождён в эпоху драконов». И к концу фильма вы сможете ответить на вопрос, что же могло с ними произойти. Режиссёр Дин Деблуа Entertainment Weekly также раскрыли несколько интересных деталей. Первая и самая главная из них — Стоик, отец Иккинга и вождь викингов острова Олух, погибший во второй части, вернётся. Как пишет EW, мультфильм будет играть во временем, в нём будут ипользоваться не только флэшбэки, но и флэшфорварды. В одной из сцен Иккинг будет вспоминать, как Стоик показал ему маленькому спрятанное где-то на краю мира секретное убежище драконов. Тогда Стоик мечтал, что сможет однажды остановить войну между людьми и драконами. Как мы знаем, именно это и получилось сделать у Иккинга, который вспоминает о той утопии, понимая, что теперь это реальность.

Как отмечает режиссёр мультфильмов Дин Деблуа, общая задача третьей части в том, чтобы отпустить героев окончательно. Именно поэтому погибший Стоик вернётся в «Скрытом мире».

Однако отпускать зрителям придётся не только персонажей-людей. Деблуа напоминает, что Иккинг прошёл действительно длинный путь от бунтаря к лидеру, и на всём этом пути его сопровождал Беззубик. Но что случится, если их разделить? Именно эта вторая деталь мелькнула в трейлере, в котором мы впервые увидели уникальную Дневную фурию. Она быстро стала любовным интересом Беззубика.

Эта часть сюжета о влюбленном Беззубике не будет просто побочной историей. По словам Брэда Льюса, это покажет Иккингу, каким лидером он хочет и даже может быть без своего дракона.

«Как приручить дракона 3: Скрытый мир» выйдет в России 14 марта 2019 года.