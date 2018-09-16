Обзор фильма «Хищник» 2018 года. У него серьёзные проблемы

Обзор фильма «Хищник» 2018 года. У него серьёзные проблемыНа этой неделе в российский прокат вышел долгожданный фантастический боевик об одном из лучших охотников нашей галактики.

Мы уже сходили на премьеру, делимся впечатлениями и рассказываем, что не так с новым фильмом. У него есть серьёзные проблемы, многие из которых расстроят фанатов двух оригинальных фильмов.

Обо всем по порядку и без спойлеров.

1. Новый жанр фильма, которого не ждали

Режиссёром нового «Хищника» стал Шейн Блек — человек, которого нельзя не любить и уважать. В своё время он написал сценарий к знаменитому фильму «Смертельное оружие», на котором выросло не одно поколение мальчишек. Кроме того, он приложил руку к историям таких комедийных боевиков как «Последний бойскаут», «Последний киногерой» и «Славные парни».

Шейн Блек никогда не снимал и не писал сценарии к действительно серьёзным фильмам. В этом кроется главная проблема нового «Хищника».

Режиссёр-и-сценарист не отошёл в своём новом творении от любимого жанрового направления, сделав то, что умеет лучше всего. Мы получили комедийную ленту, а не ожидаемый фантастический боевик.

Атмосферу загадочности и постоянной тревоги Шейн заменил на бесконечное число шуток (порой низкого уровня) и откровенной нелепостью. Тот, кто шёл на сеанс за саспенсом — выйдут из зала «голодными». Тот, кто шёл на комедию — будут довольны.

Но только кто ждал, что из «Хищника» сделают комедию?

2. Урезанный сценарий, который оставляет вопросы

С одной стороны, сценарий радует оригинальностью. Это не банальный ремейк первого фильма. Здесь действительно можно найти интересные идеи, новую неожиданную фабулу происходящего. Но все это не работает.

Во-первых, мешает сама сценарная идея. Если в первых фильмах, зритель видел схватку давно знающих друг друга, объединённых против монстра, друзей-товарищей. То Шейк Блек собрал в истории сумасбродную шайку практически незнакомых с друг другом случайных придурков. И это я не утрирую.

Команда героев, конечно, может собраться и дать жару, но большую часть хронометража она лишь смешит и развлекает зрителя. Переживать не за кого. И так понятно, что рано или поздно ребята дошутятся.

Неожиданно оказывается, что на уровне эмоций фильм просто не трогает.

Кроме того, в картине нашлось место персонажу-женщине, который вообще никак не влияет на ход событий и не делает ничего важного для сюжета. Для каких целей Шейк Блек ввёл её в историю — непонятно. Видимо, без собственной версии «Рипли» он не представлял себе схватку с монстром.

Вот только внятного объяснения, почему персонаж-учёный перевоплощается в персонажа-воина, нам не дают.

В фильме столько сценарных дыр и нелепых ситуаций, что просто сбиваешься, пытаясь их пересчитать. Самое обидное, что фильм очень круто порезали монтажными ножницами. Это видно невооружённым глазом. Да и в рекламном трейлере присутствовали сцены, которые в финальный монтаж не вошли. Ну, сколько можно?

За год до премьеры в слитой версии сценария, зрителя ждал крутой поворот истории. Концовка должна была стать огненной, с невероятным экшеном вплоть до финальной сцены, в которой должен был появится сам Алан «Датч» Шеффер.

Но по каким-то причинам, сняли совсем иную развязку, которая попахивает банальщиной и комиксом.

3. Экшен с рейтингом R, который не заходит

Несмотря на комедийный жанр, фильм разбрасывается конечностями направо-и-налево. В прямом смысле слова. Кровавых сцен в фильме больше, чем в двух предыдущих оригинальных историях. Радость для любителей «мяса»? Как бы не так.

Экшен не самый изобретательный, действительно зрелищных моментов можно сосчитать на пальцах одной руки. Причиной тому стали резкий монтаж и постоянная ночь.

К сожалению, около 90% хронометража происходит ночью или вечером. Идти на «Хищник» в 3D не рекомендуется, половину происходящего зритель может просто не рассмотреть.

Вместо настоящей изящной охоты, мы получили кровавый драйвовый аттракцион. В нем монстр включает «режим бога», становясь практически неуязвимым и не прячась от своих врагов. Никакого саспенса, все проблемы он решает напролом и силой. Жизнь нас к такому не готовила.

Первый фильм — это мрачность, тестостерон и адреналин. Второй — напряжение, колорит и мужественность. Третий — шутки, ночь и сумбур.

Если вы готовы к такой трансформации истории о культовом охотнике — бегом в кино. В ином случае, вы выйдете из кинозала в недоумении.