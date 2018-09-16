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Сегодня состоится закрытие фестиваля «Территория кино»
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Сегодня состоится закрытие фестиваля «Территория кино» 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Сегодня, в воскресение, 16 сентября, в лофте «Гаражная 2» (ул. Гаражная, 2) состоится закрытие фестиваля.
В 14:00 покажут фильм «Песни Абдула» (Режиссер А. Моисеенко, Россия/Таджикистан/Франция, 2017, 68 мин., 12+). В 16:30 «Образовательный блок: Киль — революция!» (Режиссер Кай Гердес, Германия, 2018, 60 мин. 16+.). Фильм представит режиссер. 19:00 Закрытие фестиваля. «Следуя за Хабеком» (Режиссер М. Блокхаус, Германия, 2018, 79 мин. 18+). Фильм представит режиссер.
Напомним, немецко-российские дни неигрового кино в Калининграде «Территория кино» — это ежегодный кинофорум документального кино. Фестиваль основан в 2011 году как один из проектов в рамках многолетнего сотрудничества между землей Шлезвиг-Гольштейн, Германия, и Калининградской областью. В этом году событие собрало любителей документалистики уже в восьмой раз.
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