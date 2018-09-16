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Бьорк и Елизавета Боярская: обе блистают на сцене и играют в кино
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Бьорк и Елизавета Боярская: обе блистают на сцене и играют в кино 

Мир24 50 минут назад
Фото: Мир24
Певица Бьорк и актриса Елизавета Боярская — яркие и талантливые красавицы. Обе блистают на сцене: одна известна своими экстравагантными нарядами и пронзительным голосом, другая — засветилась, кажется, во всех значимых фильмах российского кинематографа последних лет.
Если верить интернету, они весят почти одинаково, притом, что Елизавета на семь сантиметров повыше. Про актрису театра и кино Елизавету Боярскую можно прочитать, что она еще и очень хорошо поет. А про Бьорк, известную исландскую певицу, что она еще и актриса: снимается в кино, в частности, у Ларса фон Триера в фильме «Танцующая в темноте». Хотя и было это давно, без малого 20 лет тому назад. За эту роль она получила приз на Каннском фестивале и разные приятные номинации, в Америке.
Елизавете Боярской тоже грех было бы жаловаться на невнимание: у нее и Золотой орел уже есть, и Золотой софит, и разные другие премии театральные и кинематографические, а уж номинаций разных — и не счесть. У Бьорк двое детей, у Елизаветы Боярской — один, сын Андрей. Муж Бьорк, теперь уже бывший — художник и режиссер Мэттью Барни, муж нашей Елизаветы Боярской — актер Максим Матвеев, но со временем, возможно, и он станет режиссером.
Прочнее всего они сходятся в желании хоть как-то уберечь от взглядов вездесущих журналистов и прочих мелких и крупных папарацци свою личную жизнь. Бьорк, как известно, даже дралась с не слишком вежливым фотографом, Боярская — явно поспокойнее, но также старается близко в свой дом и в свою жизнь никого не впускать, в этом она — настоящая дочь своего всесоюзно любимого папы — Д’Артаньяна, который никогда и ни перед кем не снимал своей шляпы.
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