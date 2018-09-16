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Кировский фильм с Охлобыстином назвали худшим русским фильмом года
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Кировский фильм с Охлобыстином назвали худшим русским фильмом года 

Национальный Туристический Союз 20 минут назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Кинолента «Временные трудности», представленная накануне на суд зрителей в Кирове, с участием Ивана Охлобыстина получила крайне негативные отзывы критиков. Фильм, повествующий о сложных отношениях между отцом и сыном, страдающим ДЦП, посчитали издевательством, поскольку создатели картины утверждают, что такой болезни, как ДЦП фактически не существует, а каждый инвалид может стать здоровым и полноценным, стоит ему только этого пожелать. Кроме того, многие уважаемые критики и издания негативно восприняли плохую актерскую игру, некачественные костюмы и нелепый сюжет, изобилующий штампами.
Невзирая на отрицательное мнение профессионалов, кировчанам кинопоказ с Охлобыстином в главной роли пришелся явно по душе: после завершения фильма, режиссером которого выступил Михаил Расходников, в зале раздались бурные аплодисменты и восторженные возгласы.
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