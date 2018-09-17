Ещё
Стивен Книг назвал лучший фильм
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Временные трудности
Мелодрама
Купить билет
Большой кошачий побег
Мультфильм
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет

Стивен Книг назвал лучший фильм 

Рамблер 9 часов назад
Фото: Рамблер
Знаменитый писатель назвал фильм, который, по его мнению, является лучшим.
Для Стивена Кинга таким фильмом стал "Крестный отец 2", который снял Фрэнсис Форд Коппола. Таким мнением писатель поделился с фоловерами в своем твитере.
Стивен Кинг отметил, что этот вопрос ему задали еще вчера, и хотя он сразу мог бы на него ответить, он решил дать себе время на размышление. Тем не менее на утро его мнение не переменилось, и он написал, что лучшим фильмом в истории для него является "Крестный отец 2".
Вторая часть стала продолжением картины, вышедшей в 1972 году, главные роли в ней сыграли Аль Пачино, Марлон Брандо и Джеймс Каан. Это экранизация знаменитой саги "Крестный отец", написанной Марио Пьюзо. Фильм "Крестный отец 2" выиграл в шести номинациях на "Оскар" из одиннадцати, в которых номинировался. Главной наградой стала статуэтка в категории "Лучший фильм".
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы, просмотр которых в СССР не одобряли
Как режиссёр заставил молодую актрису целоваться
Чем закончились любимые сериалы3
Почему Татьяну Веденееву называли бездарной7
Тест: помните ли вы советские телепередачи1
Видео
03:05
Создатели «Венома» отказались от «взрослого» рейтинга
Фильмы
01:55
Монеточка побывала на «Поле чудес» и подарила Якубовичу куклу вуду
ТВ
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
10:20
Артисты, которых загримировали до неузнаваемости
Актеры Фильмы
08:20
Роли, для которых актеры слишком изменились
Актеры Фильмы
02:53
Как режиссёр заставил молодую актрису целоваться
Фильмы Актеры
12:33
Самые глупые суперзлодеи
Фильмы
02:54
Почему Татьяну Веденееву называли бездарной
Фильмы Актеры
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
01:00
Откровенное интервью оскандалившейся Шукшиной
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение