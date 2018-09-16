Режиссер «Молодого папы» открыл кинофестиваль в Петербурге пушечным залпом

Итальянский кинорежиссер и сценарист Паоло Соррентино открыл кинофестиваль «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге, совершив пушечный залп с Нарышкина бастиона, передает ФАН.

"Не очень много знаю об этом фестивале, но очень хотел сюда приехать, вернуться в Россию, я не был здесь 20 лет. Мне очень нравится, что здесь представят мой фильм «Молодость», — сказал Соррентино.