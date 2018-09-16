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Режиссер «Молодого папы» открыл кинофестиваль в Петербурге пушечным залпом
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Режиссер «Молодого папы» открыл кинофестиваль в Петербурге пушечным залпом 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
Итальянский кинорежиссер и сценарист Паоло Соррентино открыл кинофестиваль «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге, совершив пушечный залп с Нарышкина бастиона, передает ФАН.
"Не очень много знаю об этом фестивале, но очень хотел сюда приехать, вернуться в Россию, я не был здесь 20 лет. Мне очень нравится, что здесь представят мой фильм «Молодость», — сказал Соррентино.
В Санкт-Петербурге Соррентино представит свой новый фильм «Лоро», посвященный бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони, главную роль в котором сыграет Тони Сервилло, ранее сыгравший в его фильме «Великая красота». Показ фильма пройдет в зале «Аврора».
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