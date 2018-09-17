20 актеров, точь-в-точь похожих на сыгранных ими исторических персонажей 

Киноакадемия, как известно, очень любит награждать «Оскаром» фильмы, основанные на реальных событиях, так что ежегодно в прокат выходят несколько десятков всевозможных байопиков. Стоит отдать должное их создателям — целые команды трудятся над тем, чтобы актер, исполняющий главную роль, был точь-в-точь похожим на свой исторический «прототип». Вспоминаем самые яркие примеры таких сходств.
Джейми Фокс в роли Рэя Чарльза в фильме «Рэй»:
Блестящий Дэниел Дэй-Льюис в роли Авраама Линкольна в «Линкольне» (за эту роль Дэй-Льюис заслуженно получил один из своих «Оскаров»)
Вэл Килмер в роли легендарного музыканта Джима Моррисона в байопике «Дорз» о группе The Doors.
Совсем еще молодой Роберт Дауни-младший задолго до того, как стать Железным человеком, в 1992 году перевоплотился в Чарли Чаплина в фильме «Чаплин».
А его коллега по «Железному человеку 2» Бен Кингсли сыграл легендарного Махатму Ганди в исторической драме «Ганди». Фильм завоевал 8 «Оскаров», в том числе и за лучшую мужскую роль (Кингсли).
Эштон Катчер прекрасно справился с задачей перевоплотиться в молодого Стива Джобса в фильме «Джобс: Империя соблазна». К сожалению, картина — в отличие от фильма об основателе Apple с Майклом Фассбендером — осталась недооцененной.
Дензел Вашингтон в титульной роли в байопике «Малькольм Икс» — роль темнокожего лидера принесла актеру номинацию на «Оскар».
Рэпер и актер Андре Бенджамин (также известный под сценическим псевдонимом Andre 3000) в роли культового музыканта Джими Хендрикса
Еще в 1997 году Дженнифер Лопес продемонстрировала не только певческий, но и актерский талант в роли певицы Селены Кинтанилья Перес в драме «Селена».
Наверное, один из самых ярких примеров «исторического сходства» — Эдриен Броуди в роли Сальвадора Дали в фильме «Полночь в Париже».
Мерил Стрип за точную передачу портрета Маргарет Тэтчер в «Железной леди» в 2011 году была удостоена очередного «Оскара» (а заодно заслуженный «Оскар» получила и команда гримеров «Железной леди»).
Гэри Олдман и Хлоя Уэбб в роли Сида Вишеса и Нэнси Спанджен в байопике «Сид и Нэнси» (в этом году ему исполняется уже 32 года!)
Хелен Миррен в роли Ее величества Елизаветы II в «Королеве»
Потрясающего сходства с легендарным режиссером Альфредом Хичкоком гримеры Энтони Хопкинса добились за счет изменения формы носа актера.
Сальма Хайек в роли художницы Фриды Кало в фильме «Фрида»
Шон Пенн в роли Харви Милка в одноименной драме 2008 года
Эдди Редмэйн в нашумевшей «Вселенной Стивена Хокинга». Если о сходстве Фелисити Джонс с Джейн Хокинг еще можно посмотреть, то практически идентичная внешность Эдди и Стивена на этих кадрах действительно поражает.
Джеймс Франко в образе Джеймса Дина в байопике об актере
Джаред Лето добился пугающего сходства с Марком Дэвидом Чапмэном в фильме «Глава 27», набрав для роли рекордный для себя лично вес.
Одри Тоту в роли легендарного модельера Коко Габриэль Шанель в картине «Коко до Шанель»
Олеся Шишкина