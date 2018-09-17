20 актеров, точь-в-точь похожих на сыгранных ими исторических персонажей

Киноакадемия, как известно, очень любит награждать «Оскаром» фильмы, основанные на реальных событиях, так что ежегодно в прокат выходят несколько десятков всевозможных байопиков. Стоит отдать должное их создателям — целые команды трудятся над тем, чтобы актер, исполняющий главную роль, был точь-в-точь похожим на свой исторический «прототип». Вспоминаем самые яркие примеры таких сходств.

Джейми Фокс в роли Рэя Чарльза в фильме «Рэй»:

Блестящий Дэниел Дэй-Льюис в роли Авраама Линкольна в «Линкольне» (за эту роль Дэй-Льюис заслуженно получил один из своих «Оскаров»)

Совсем еще молодой Роберт Дауни-младший задолго до того, как стать Железным человеком, в 1992 году перевоплотился в Чарли Чаплина в фильме «Чаплин».

А его коллега по «Железному человеку 2» Бен Кингсли сыграл легендарного Махатму Ганди в исторической драме «Ганди». Фильм завоевал 8 «Оскаров», в том числе и за лучшую мужскую роль (Кингсли).

Дензел Вашингтон в титульной роли в байопике «Малькольм Икс» — роль темнокожего лидера принесла актеру номинацию на «Оскар».

Рэпер и актер Андре Бенджамин (также известный под сценическим псевдонимом Andre 3000) в роли культового музыканта Джими Хендрикса

Еще в 1997 году Дженнифер Лопес продемонстрировала не только певческий, но и актерский талант в роли певицы Селены Кинтанилья Перес в драме «Селена».

Наверное, один из самых ярких примеров «исторического сходства» — Эдриен Броуди в роли Сальвадора Дали в фильме «Полночь в Париже».

Мерил Стрип за точную передачу портрета Маргарет Тэтчер в «Железной леди» в 2011 году была удостоена очередного «Оскара» (а заодно заслуженный «Оскар» получила и команда гримеров «Железной леди»).

Гэри Олдман и Хлоя Уэбб в роли Сида Вишеса и Нэнси Спанджен в байопике «Сид и Нэнси» (в этом году ему исполняется уже 32 года!)

Потрясающего сходства с легендарным режиссером Альфредом Хичкоком гримеры Энтони Хопкинса добились за счет изменения формы носа актера.

Шон Пенн в роли Харви Милка в одноименной драме 2008 года

Джеймс Франко в образе Джеймса Дина в байопике об актере

Джаред Лето добился пугающего сходства с Марком Дэвидом Чапмэном в фильме «Глава 27», набрав для роли рекордный для себя лично вес.

Одри Тоту в роли легендарного модельера Коко Габриэль Шанель в картине «Коко до Шанель»

Олеся Шишкина