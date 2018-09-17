Почему Владимир Меньшов снял «Москва слезам не верит»

17 сентября 1939 в Баку родился будущий режиссер и актер Владимир Меньшов . Расскажем про, пожалуй, самый его известный фильм.

Появлению на экранах всего мира фильма «Москва слезам не верит» мы обязаны обычному будильнику. Помните, такие были почти в каждой советской семье? Именно идея сна Катерины длиною в 20 лет, где она засыпает, заводя будильник, и просыпается в следующей серии совершенно другой женщиной, привлекла Владимира Меньшова.

Источник: ЖЖурнал

К моменту начала съемок легендарной саги о Москве на счету режиссера Владимира Меньшова был всего один, правда вполне успешный, фильм — «Розыгрыш».

Любопытный факт: когда герои Алентовой и Баталова включают телевизор перед приходом Александры, «сетку» на экране сопровождает вальс из кинофильма «Розыгрыш» — предыдущей режиссерской работы Владимира Меньшова. Подобный прием используется и в следующем фильме Меньшова «Любовь и голуби», где по телевизору показывают фрагмент из фильма «Москва слезам не верит», и далее, в фильме «Зависть богов», где герои смотрят в кинотеатре ленту «Москва слезам не верит».

Сценарий для будущей оскароносной картины писатель Валентин Черных создал в рамках конкурса сценариев о Москве. Историю о трех подругах, приехавших покорять Москву из провинции, писатель придумал всего за 19 дней. Он торопился, потому что не укладывался в сроки, оговоренные условиями конкурса. И на стадии замысла работа называлась «Дважды солгавшая». А за образами главных героинь скрывались реальные люди. Сам Валентин Черных позже говорил: «Людмила, Александра, Катерина — это все тетки моей матери. И характеры очень похожи».

Почти сразу сценарий был куплен киностудией «Мосфильм». Жена Валентина Черных Людмила предложила в качестве режиссера Владимира Меньшова.

От работы над фильмом Владимир Меньшов сначала хотел отказаться, но его заинтересовал оригинальный сценарный ход, который стал логическим и сюжетным разделителем фильма на две серии-части: главная героиня засыпает молодой девушкой с неустроенной судьбой, а просыпается от звонка будильника уже зрелой и успешной женщиной.

Вот только кроме временного прыжка с будильником, да еще аферы с профессорской квартирой, в сценарии молодому режиссеру не понравилось практически ничего. Не понравился он и друзьям режиссера, большинство советовали не снимать этот фильм — сюжет посчитали немодным. И даже его жена, будущая исполнительница главной роли в фильме, прочитав его, сказала: «Ну и мура!»

Прежде чем приступить к съемкам, Владимир Меньшов предложил Валентину Черных сделать несколько («в количестве 44-х») изменений в сценарии. Но драматург, согласившись с необходимостью внесения поправок, отказался от дальнейшей работы над литературной основой картины. И Меньшов, которого так сильно увлекла идея с будильником, взялся за дело сам. В течение полутора лет он переписывал, искал — в итоге сценарий вырос до двух серий.

Изменено было многое — от спившегося хоккеиста Гурина до профессии Гоши (по сценарию он был не «слесарь-интеллигент», а электросварщик на стройке). В итоге сценарий увеличился на треть. А мы получили фильм, который до сих пор с удовольствием смотрят миллионы зрителей.