Боевик «Хищник» возглавил российский кинопрокат

Фантастический боевик «Хищник» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ по итогам минувших выходных, собрав 304,8 млн рублей. Это следует из предварительных данных портала kinobusiness.com, передает ТАСС

Картина режиссера Шейна Блэка демонстрируется в российских кинотеатрах с четверга. Она является продолжением франшизы об инопланетной расе Хищников, которые представляют угрозу для существования человечества.