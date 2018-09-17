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Обнаженная Мэрилин Монро: найден эпизод, который считали уничтоженным
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Обнаженная Мэрилин Монро: найден эпизод, который считали уничтоженным 

Sputnik Молдова 1 час назад
Фото: Sputnik Молдова
КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Сценарист Чарльз Касильо, автор биографии певицы и актрисы Мэрилин Монро, нашел утерянную сцену из фильма «Неприкаянные», где та появляется обнаженной.
В свое время режиссер фильма Джон Хьюстон отказался включить в кинокартину, вышедшую на экраны в 1961 году, сцену с обнаженной Монро и вырезал этот эпизод при монтаже. Предполагалось, что эта кинолента была уничтожена.
Удаленный эпизод с Монро длится 45 секунд. На ней Мэрилин Монро и исполнитель главной мужской роли Кларк Гейбл разыгрывают постельную сцену, в которой героиня скидывает с себя простыню и остается обнаженной. Именно в фильме «Неприкаянные» Монро полностью разделась в кино.
Прежде предполагалось, что единственной киносценой с обнаженной Монро был эпизод незавершенного фильма «Что-то должно случиться», съемки которого шли в 1962 году. В этом же году пятого августа Мэрилин Монро была обнаружена мертвой.
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