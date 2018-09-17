Enjoykin выпустил клип «Брат». Фанаты Сергея Бодрова плачут и бегут пересматривать фильмы

Блогер Enjoykin, известный паройдиными клипами Nyash Myash с Натальей Поклонской и «Нецветные розы» с Дианой Шурыгиной, опубликовал новый ролик— клип «Брат». Эту трехминутную нарезку кадров из двух фильмов с Сергеем Бодровым посмотрели уже более 400 тысяч человек. В комментариях пользователи восхваляют автора, благодарят его и плачут, ностальгируя по культовым фильмам и трагически погибшему актеру.

Российский зритель очень полюбил образ Бодрова в фильмах «Брат» и «Брат-2». Авторы картины показали русского парня, который, несмотря ни на что, сохраняет облик честного, умного и порядочного человека. Персонаж Бодрова — Данила Багров, стал символом стойкости и примером для подражания для многих молодых людей России, Белоруссии и постсоветского пространства.

Новое видео Enjoykin посвящено именно этим культовым лентам и называется «Брат». Видео — нарезка эпизодов из фильмов, включающая в себя все самые известные фразы из картины.

В марте 2017 года на канале автора появился клип «Нецветные Розы» с Дианой Шурыгиной, которая обвинила молодого парня в изнасиловании на вписке. Суд признал молодого человека виновным, но у большинства людей осталось сомнение в достоверности показаний Шурыгиной, которая за это время успела разбогатеть на хайпе от своей истории.

Личность музыкального анонимуса

Известно, что Enjoykin за всю жизнь только пару месяцев занимался игрой на гитаре — и то в школе. Музыкант, если его можно так назвать, широко использует вокодер-автотюн, меняя частоты оригинальных голосов для получения мелодии. Песни и клипы создаются с помощью аудио— и видеоредакторов путем нарезки с монтажом.

Однажды Enjoykin дал интервью сайту «Фасткульт». Выдержки из беседы привел сайт Wikireality.

Может показаться, что мои ролики в какой-то мере абсурдны, психоделичны и так далее, но особое внимание уделяется скрытому смыслу, скрывающимся за этими образами, отражающему мой взгляд на те или иные проблемы современного общества, взаимоотношения между людьми, различные философские и культурные явления. Моя цель — не просто развлечь зрителя, а скорее заставить задуматься

Enjoykin.

В любом случае, личность Enjoykin пока остается загадкой. Гипотеза о том, кто он, связана со стримершей Кариной. У девушки есть некто вроде продюсера и близкого друга по имени Андрей Набоков, который, по слухам, раньше работал одним из IT-специалистов социальной сети «ВКонтакте». В ноябре 2012 года он опубликовал на своей странице фирменный аватар Enjoykin — рисованного гопника в синей шапке и с бутылкой пива. Примерно в это же время картинка появилась в YouTube.