С. Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР В. Меньшова

«Выдающийся режиссер, актер и педагог, вы вносите большой вклад в развитие российского и мирового кинематографа. Созданные вами художественные фильмы на все времена не имеют границ популярности, завоевывая все новых поклонников. Ваши актерские работы — это яркие характеры и точное попадание образ. Высокий профессионализм и авторитет помогают Вам воспитывать молодых талантливых кинематографистов», — говорится в телеграмме.

В. Меньшов родился 17 сентября 1939 г. в Баку. Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР был награжден Государственной премией СССР и премией «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит». Еще одной режиссерской удачей стала картина «Любовь и голуби».