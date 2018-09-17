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С. Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР В. Меньшова
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С. Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР В. Меньшова 

Агентство «Москва» 30 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Владимира Меньшова. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте мэра и правительства столицы.
«Выдающийся режиссер, актер и педагог, вы вносите большой вклад в развитие российского и мирового кинематографа. Созданные вами художественные фильмы на все времена не имеют границ популярности, завоевывая все новых поклонников. Ваши актерские работы — это яркие характеры и точное попадание образ. Высокий профессионализм и авторитет помогают Вам воспитывать молодых талантливых кинематографистов», — говорится в телеграмме.
В. Меньшов родился 17 сентября 1939 г. в Баку. Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР был награжден Государственной премией СССР и премией «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит». Еще одной режиссерской удачей стала картина «Любовь и голуби».
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