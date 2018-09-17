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Антон Долин, Юрий Сапрыкин и Любовь Аркус встретятся на сентябрьских «Диалогах» на Новой Голландии
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Антон Долин, Юрий Сапрыкин и Любовь Аркус встретятся на сентябрьских «Диалогах» на Новой Голландии 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
29 сентября «Диалоги» проекта «Открытая библиотека» пройдут на Новой Голландии. В 15:00 ожидается выступление главного редактора журнала «The New Times» и ведущей авторской программы на радиостанции «Эхо Москвы» Евгении Альбац и журналиста «Эхо Москвы» и ТК «Дождь» Тимура Олевского. Тема встречи «Профессия — репортер. Джемаль». Разговор пойдет о погибшем в ЦАР российском военной журналисте Орхане Джемале.
Тему трагедии, произошедшей в Африке, продолжат в 16:00 киновед, режиссер и главный редактор журнала «Сеанс» Любовь Аркус и сценарист Сусанна Баранжиева. Они поговорят о погибшем в ЦАР военном журналисте и режиссере Александре Расторгуеве. Название встречи — «Чистый четверг» отсылает к одноименному фильму Расторгуева о жизни солдат в Чечне.
Завершат «Диалоги» в 17:00 кинокритик и главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин и киновед, режиссер и главный редактор «Афиша» Юрий Сапрыкин. Тема встречи — «Правила жизни».
Вход свободный.
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