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Как режиссёр заставил молодую актрису целоваться
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Как режиссёр заставил молодую актрису целоваться 

Рамблер 30 минут назад
Съёмки музыкальной комедии «Свадьба в Малиновке» чуть не сорвались: накануне первого дня выяснилось, что заболела актриса, которая должна была играть солдатку Софью, мать главной героини. Замену нашли в массовке, выбрав молодую киевскую артистку Людмилу Алфимову. Правда, Людмила была почти ровесницей экранной дочери, так что гримёрам пришлось приложить усилия, чтобы состарить её. Впрочем, пробы были так удачны, что на студии «Ленфильм» пришли в восторг и сочли новую исполнительницу настоящей находкой. А вот самой Алфимовой непросто дались сцены поцелуев. По сюжету Софья встречается с супругом Назаром после долгой разлуки, а значит, целоваться им предстояло страстно. Но у Людмилы никак не получалось сыграть эпизод с экранным мужем в исполнении Владимира Самойлова. Тогда режиссёр Андрей Тутышкин рассказал девушке, как ему пришлось жарко целовать саму Любовь Орлову: в фильме «Волга-Волга» его заставлял изображать страсть режиссёр и настоящий муж Орловой Григорий Александров. Этот рассказ подействовал, и Алфимова сумела преодолеть себя. Сцены с поцелуями были отсняты, а Алфимова стала звездой первой величины, которую наперебой приглашали столичные театры.
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