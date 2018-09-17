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Завершились съемки «Круиза по джунглям» с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант
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Завершились съемки «Круиза по джунглям» с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант 

Киноафиша 52 минуты назад
Фото: Киноафиша
На официальном канале Disney в Твиттере появилось видео, ознаменовавшее окончание съемок нового семейного фэнтези «Круиз по джунглям».
На видео Эмили Блант и Дуэйн Джонсон в образах своих персонажей расхваливают предстоящий фильм и объявляют последний съемочный день оконченным. Актеры благодарят съемочную команду и вместе с ними подбрасывают вверх сотню капитанских фуражек.
В центре сюжета окажется капитан лодки Фрэнк (Дуэйн Джонсон), который соглашается стать проводником для девушки (Эмили Блант) и ее брата (Джэк Уайтхолл) в опасной экспедиции. Родственникам во что бы то ни стало нужно отыскать дерево, обладающее целебными свойствами. На их пути встретятся опасные звери и кровожадные пираты.
В ленте Хауме Кольетт-Серры также сыграли Эдгар Рамирес, Джесси Племонс и Пол Джаматти. «Круиз по джунглям» в кино с 10 октября 2019 года!
Елизавета Бережная
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