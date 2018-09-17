Ещё
История легендарной женщины: Кира Найтли в трейлере биографической драмы «Колетт»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Временные трудности
Мелодрама
Купить билет
Большой кошачий побег
Мультфильм
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет

История легендарной женщины: Кира Найтли в трейлере биографической драмы «Колетт» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Кира Найтли и Доминик Уэст («Tomb Raider: Лара Крофт») появились в первом трейлере драмы «Колетт», основанной на реальных событиях.
В центре сюжета окажется семейная пара — Сидони-Габриэль Колетт и Анри Готье-Виллар, с виду может показаться, что у них все гармонично. Жена пишет озорные романы о приключениях провинциальной девушки, а муж публикует их под своим именем. Но пришло время Колетт выйти из тени, и она начинает яростно бороться за свои права, признание и новую любовь.
Создатель «Колетт» Уош Уэстмоленд — тот самый режиссер, который в 2014 году снял драму «Все еще Элис», принесшую Джулианне Мур ее первый «Оскар». Если подобная тенденция сохранится, то Кира Найтли вполне может получить свою третью номинацию на престижную премию, а, возможно, и унести домой золотую статуэтку. Но, как говорится, всему свое время.
«Колетт» в кино с 29 ноября!
Елизавета Бережная
Киноафиша: последние новости
Читай, смотри и наслаждайся: 10 экранизаций, от которых невозможно оторваться Тест: угадайте фильм по его шуточному описанию Сестра Жанны Фриске сыграет погибшую певицу в фильме о ее жизни
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы, просмотр которых в СССР не одобряли
Как режиссёр заставил молодую актрису целоваться
Чем закончились любимые сериалы3
Почему Татьяну Веденееву называли бездарной7
Стивен Книг назвал лучший фильм1
Видео
03:05
Создатели «Венома» отказались от «взрослого» рейтинга
Фильмы
01:55
Монеточка побывала на «Поле чудес» и подарила Якубовичу куклу вуду
ТВ
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
10:20
Артисты, которых загримировали до неузнаваемости
Актеры Фильмы
08:20
Роли, для которых актеры слишком изменились
Актеры Фильмы
02:53
Как режиссёр заставил молодую актрису целоваться
Фильмы Актеры
12:33
Самые глупые суперзлодеи
Фильмы
02:54
Почему Татьяну Веденееву называли бездарной
Фильмы Актеры
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
01:00
Откровенное интервью оскандалившейся Шукшиной
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение