История легендарной женщины: Кира Найтли в трейлере биографической драмы «Колетт»

Кира Найтли и Доминик Уэст («Tomb Raider: Лара Крофт») появились в первом трейлере драмы «Колетт», основанной на реальных событиях.

В центре сюжета окажется семейная пара — Сидони-Габриэль Колетт и Анри Готье-Виллар, с виду может показаться, что у них все гармонично. Жена пишет озорные романы о приключениях провинциальной девушки, а муж публикует их под своим именем. Но пришло время Колетт выйти из тени, и она начинает яростно бороться за свои права, признание и новую любовь.

Создатель «Колетт» Уош Уэстмоленд — тот самый режиссер, который в 2014 году снял драму «Все еще Элис», принесшую Джулианне Мур ее первый «Оскар». Если подобная тенденция сохранится, то Кира Найтли вполне может получить свою третью номинацию на престижную премию, а, возможно, и унести домой золотую статуэтку. Но, как говорится, всему свое время.

«Колетт» в кино с 29 ноября!