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В 10 сезоне «Американской семейки» убьют одного из главных героев
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В 10 сезоне «Американской семейки» убьют одного из главных героев 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Совсем скоро стартует 10 сезон «Американской семейки» (Modern Family), и, чтобы подогреть, видимо, постепенно угасающий интерес зрителей к сериалу, его создатели решили пойти на шаг радикальный — убить одного из главных героев, не забыв предупредить об этом заранее.
Ситком анонсировал главную тему, вокруг которой будут разворачиваться события нового сезона:
«В этом сезоне мы коснемся более важных жизненных событий, — рассказал один из создателей сериала Кристофер Ллойд. — Мы коснемся смерти, а это явление, с которым семьям в реальной жизни приходится сталкиваться, но на телевидении показать это намного сложнее, поскольку это тяжелейшая тема».
Ллойд добавил, что это будет не просто смерть, но смерть «важного персонажа сериала», и эта трагедия окажет «движущий эффект» на сериал, последствия чего будут наблюдаться на протяжении еще нескольких эпизодов.
Пока поклонники «Американской семейки» гадают, хватит ли у ABC смелости «убрать» кого-нибудь из детей или попрощаться с одним из звездных участников основного каста, сериал готовится вернуться в эфир в среду, 26 сентября. попкорнnews
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