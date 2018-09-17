В 10 сезоне «Американской семейки» убьют одного из главных героев 

Совсем скоро стартует 10 сезон «Американской семейки» (Modern Family), и, чтобы подогреть, видимо, постепенно угасающий интерес зрителей к сериалу, его создатели решили пойти на шаг радикальный — убить одного из главных героев, не забыв предупредить об этом заранее.
Ситком анонсировал главную тему, вокруг которой будут разворачиваться события нового сезона:
«В этом сезоне мы коснемся более важных жизненных событий, — рассказал один из создателей сериала Кристофер Ллойд. — Мы коснемся смерти, а это явление, с которым семьям в реальной жизни приходится сталкиваться, но на телевидении показать это намного сложнее, поскольку это тяжелейшая тема».
Ллойд добавил, что это будет не просто смерть, но смерть «важного персонажа сериала», и эта трагедия окажет «движущий эффект» на сериал, последствия чего будут наблюдаться на протяжении еще нескольких эпизодов.
Пока поклонники «Американской семейки» гадают, хватит ли у ABC смелости «убрать» кого-нибудь из детей или попрощаться с одним из звездных участников основного каста, сериал готовится вернуться в эфир в среду, 26 сентября. попкорнnews