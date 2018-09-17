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Премьера спектакля «Ложное солнце» состоится 10 октября в театре «Преображение»
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Премьера спектакля «Ложное солнце» состоится 10 октября в театре «Преображение» 

Newsroom24 27 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщили в театре.
Как отмечается в сообщении, новая постановка — фантасмагория «Ложное солнце» по мотивам повести Виктора Пелевина «Затворник и Шестипалый».
Режиссер Олег Бурлаков ранее поставил на сцене театра детский спектакль «Дорога чудес», мюзикл «Гудбай, Америка!» и мистический триллер «Фата Морганы».
Главным отличием спектакля от повести является то, что Шестипалый на сцене — это девушка. Поэтому режиссер ввел в сюжет любовную линию. Главные роли исполняют: лауреат премии «Нижегородская жемчужина», актер Сергей Топков и актриса Елена Наумкина, примкнувшая к труппе театра в новом 17-ом сезоне.
Начало спектакля в 18:30.
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