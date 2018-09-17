Премьера спектакля «Ложное солнце» состоится 10 октября в театре «Преображение»

Об этом сообщили в театре.

Как отмечается в сообщении, новая постановка — фантасмагория «Ложное солнце» по мотивам повести Виктора Пелевина «Затворник и Шестипалый».

Режиссер Олег Бурлаков ранее поставил на сцене театра детский спектакль «Дорога чудес», мюзикл «Гудбай, Америка!» и мистический триллер «Фата Морганы».

Главным отличием спектакля от повести является то, что Шестипалый на сцене — это девушка. Поэтому режиссер ввел в сюжет любовную линию. Главные роли исполняют: лауреат премии «Нижегородская жемчужина», актер Сергей Топков и актриса Елена Наумкина , примкнувшая к труппе театра в новом 17-ом сезоне.

Начало спектакля в 18:30.