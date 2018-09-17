Фото: Анджелина Джоли приехала на фестиваль камбоджийского кино

Папарацци без устали фотографируют Анджелину Джоли с детьми на улицах Лос-Анджелеса, но на днях актриса в одиночестве отправилась на кинофестиваль камбоджийского кино Cambodia Town Film Festival 2018 в Лонг-Бич (Калифорния).

Организаторы кинофестиваля потратили несколько лет на то, чтобы мероприятие, посвященное камбоджийскому кинематографу и культуре, стало ежегодным — и Анджелина Джоли оказывает им в этом посильную помощь. В прошлом году актриса представила на кинофестивале свой фильм «Сначала они убили моего отца», номинированный на «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке от Камбоджи. В этом же году Джоли ограничилась скромной ролью одного из гостей.

попкорнnews