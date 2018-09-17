Фильмы о свадьбах, которые вдохновляют

Фото: Кадр из фильма "Четыре свадьбы и одни похороны"

Эти фильмы дадут вам почувствовать радость, счастье и тепло свадебного торжества. Белое платье, нарядные гости, бесконечные цветы и увлекательный сюжет — в этих картинах каждый найдет что-то свое. После просмотра вы точно будете еще долго находиться в приподнятом настроении.

Как выйти замуж за три дня

Кадр из фильма "Как выйти замуж за три дня"

Романтическая комедия о том, как девушка делает предложение своему парню в День святого Освальда 29 февраля. Для этого ей не только приходится ехать через всю страну, но и пройти через множество испытаний во время своего путешествия.

Четыре свадьбы и одни похороны

Кадр из фильма "Четыре свадьбы и одни похороны"

Это романтическая комедия режиссера Майка Ньюэлла , снятая в 1994 году. Лента рассказывает о целых четырех свадьбах. Все они утонченные и в британском стиле, но сыграны по-разному. Вам не придется скучать во время просмотра. Картина была номинирована на «Оскар», а Хью Грант получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль.

Незваные гости

Кадр из фильма "Незваные гости"

Комедийный фильм 2005 года о двух холостяках — Джоне и Джереми. Парни придумывают план, как чаще ходить на свадьбы и знакомиться там с одинокими женщинами, а заодно бесплатно пить шампанское и есть.