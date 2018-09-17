«Доминика»: зачем? В Москве состоялся премьерный показ фильма Олега Агейчева

«Не бывает плохих или хороших эмоций или что злость внутри нас — минус, это наша природа. Плохо то, как мы чаще всего её выражаем. Наши поступки делают злость злом. Мы попытались предложить зрителям творческий способ выражения потенциально деструктивных эмоций», — рассказал о своём фильме его создатель.

Кстати, это полнометражный «первенец» Агейчева. К радости гостей и сожалению определённой категории людей, кто любит поставить под сомнение кинокартины, снятые, по их мнению, «зелёными» режиссёрами, фильм удался. Не будет секретом, что сегодня далеко не все работы российского кинематографа могут похвастаться не то, что грамотно выстроенным сюжетом и сценарием… даже идейный замысел порой отсутствует! А вот «Доминика» может и уже с первых минут уверенно увлекает за собой зрителя по ту сторону зеркала — мол, ребята, вы только посмотрите, во что превращаетесь и опять же — зачем?! Фото: Георгий Грушин

"Человек не может запретить себе злиться и остаться при этом живым, — отметил молодой режиссёр. — Один знакомый после завершения показа задал своему соседу по креслу вопрос, о чем фильм. И ответом была короткая, но емкая и глубокая фраза: «Надо успеть сказать маме, что я её люблю». И я думаю, что это очень точная формулировка того, что мы хотели донести до аудитории".

Елена Яковлева, Екатерина Васильева, Светлана Устинова, Игорь Жижикин, Отдельное внимание заслуживает актёрский состав — Андрей Чадов Яна Гурьянова . Андрей Чадов исполняет роль главного героя Константина, успешного архитектора, который стремится свою жизнь создавать как четко вымеренный чертеж, лишенный эмоций и чувств, но построенный на принципе «удобно» и свойственной современному обществу «инерции». Но его размеренная и необременённая эмоциями жизнь, меняется, когда в один прекрасный день на пороге своей квартиры он находит трёхмесячную девочку Доминику. Вскоре становится ясно, что ребёнок обладает еще не изведанной науке способностью — взрослеть при каждом проявлении гнева новоиспечённого папы. «А ты знаешь, зачем появилась?» — интересуется при очередном взрослении Константин. «Чтобы ты тоже рос», — с чувством полного осознания смысла жизни отвечает маленькая дочка. И действительно рост — это не только сантиметры по вертикали и шаги по карьерной лестнице, это с каждым днем становиться духовно лучше и богаче. Фото: youtube.com Среди гостей на премьеру был приглашён и звёздный состав, например, Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин . «Фильм удивляет смелостью и отрицанием стереотипов. Насколько сложно жить в социуме людям, в жизни которых есть место неординарным событиям, чувствам, эмоциям! Как не хочется порой делать выбор между предсказуемой реальностью и ощущением невероятного! Я думаю, чем смелее человек, тем он сильнее, и этот фильм прежде всего даёт нам возможность почувствовать, что мы можем пережить гораздо больше, чем нам кажется!» — Виталина поделилась своими ощущениями и впечатлениями от фильма.

В широкий прокат кинокартина выйдет 20 сентября.