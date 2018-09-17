Невролог: актер сериала «Смерш» мог пропустить удар в висок из-за неподготовленности

Врач-невролог, специалист по спортивной медицине Виктор Косс прокомментировал «Вечерней Москве» смерть 50-летнего актера на съемочной площадке сериала «Смерш».

— Безусловно, удар в эту область очень опасен, — отметил Виктор Косс. — Кость, которая там находится, легко ломается и повреждает височно-лобную часть. В этой области головы находится очень много важных для жизни человека центров. Соответственно, здесь все зависит не только от силы удара, но и от его траектории, момента травмы и ударной волны, которая ломает кость и распространяется дальше в мозг. Не думаю, что он должен быть сильным, попадание именно в эту область — стечение обстоятельств.

Врач-невролог отметил, что в отличие от неподготовленного человека те же боксеры и бойцы смешанных единоборств отрабатывают защиту височной части головы на тренировках.

— У них есть рефлексы, которые позволяют уйти от такого удара или закрыть эту область головы. Все моменты, связанные с защитой на тренировках, отшлифовываются и отрабатываются до автоматизма, — сказал Виктор Косс.

По его мнению, погибший актер мог пропустить удар в висок из-за своей неподготовленности. Шансы выжить при такой травме зависят от ее характера. Если человек не приходит в сознание в течение ближайших часов, велика вероятность летального исхода.

Смерти, которые произошли на съемочных площадках:

Сын легендарного Брюса Ли погиб на съемочной площадке мистического триллера «Ворон», когда ему было всего 28 лет. Инцидент случился 1 апреля 1993 года во время сцены, где актер подносит пистолет к виску и нажимает на курок. Брэндон Ли мгновенно упал на землю, а под его головой растеклась лужа крови. Позже выяснилось, что из револьвера забыли вынуть «заглушку», которая вылетела и застряла в позвоночнике актера. Брэндон Ли умер в больнице, не приходя в сознание.

Вик Морроу

Американский актер умер 23 июля 1982 года на съемках картины «Сумеречная зона». Герой Вика Морроу в ходе сцен о Вьетнаме по сюжету спасался от вертолета армии США, который находился в воздухе. В какой-то момент пилот потерял управление и упал прямо на Вика Морроу и двух детей-актеров в возрасте шести и семи лет. Вращающимися лопастями им отрубило головы.

Этот инцидент стал причиной пересмотра и изменения законодательства США в сфере детского труда и мер безопасности, которые соблюдаются на съемочных площадках.

Звезда серии фильмов «Трудный ребенок» 11 сентября 2003 года почувствовал себя плохо на съемках сериала «8 простых правил для друга моей дочери-подростка». Риттер пожаловался на боли в сердце, позднее он упал в обморок и впал в кому. Умер в тот же вечер от расслоения аорты, вызванной врожденным пороком сердца.

Гарри Л. О’Коннер

Актер стал дублером звезды Голливуда Вина Дизеля в картине «Три икса». По сюжету, он должен был спрыгнуть с троса моста на подводную лодку. В итоге О’Коннер не рассчитал время прыжка и разбился о мост. Все это попало на кинопленку. Режиссер фильма Роб Коэн включил первые кадры прыжка в финальную версию фильма, за исключением момента смерти, в память о погибшем актере.

Съемочная группа фильма «Завоеватель»

Этот случай в Голливуде назвали одним из самых трагичных в истории кинематографа. Несколько сцен картины 1956 года были сняты в местечке под Санкт-Джорджем, штат Юта, в 220 километрах от полигона наземного ядерного оружия. Большая часть группы была осведомлена о том, что рядом проводят ядерные испытания, а федеральное правительство заверило их об отсутствии в воздухе ядовитых примесей и веществ. Режиссер картины Дик Пауэлл поверил чиновникам на слово настолько, что даже забрал с собой 60 тонн земли с места съемок для пересъемок с максимальной точностью.