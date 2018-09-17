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Невролог: актер сериала «Смерш» мог пропустить удар в висок из-за неподготовленности
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Невролог: актер сериала «Смерш» мог пропустить удар в висок из-за неподготовленности 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Врач-невролог, специалист по спортивной медицине Виктор Косс прокомментировал «Вечерней Москве» смерть 50-летнего актера на съемочной площадке сериала «Смерш».
— Безусловно, удар в эту область очень опасен, — отметил Виктор Косс. — Кость, которая там находится, легко ломается и повреждает височно-лобную часть. В этой области головы находится очень много важных для жизни человека центров. Соответственно, здесь все зависит не только от силы удара, но и от его траектории, момента травмы и ударной волны, которая ломает кость и распространяется дальше в мозг. Не думаю, что он должен быть сильным, попадание именно в эту область — стечение обстоятельств.
Врач-невролог отметил, что в отличие от неподготовленного человека те же боксеры и бойцы смешанных единоборств отрабатывают защиту височной части головы на тренировках.
— У них есть рефлексы, которые позволяют уйти от такого удара или закрыть эту область головы. Все моменты, связанные с защитой на тренировках, отшлифовываются и отрабатываются до автоматизма, — сказал Виктор Косс.
По его мнению, погибший актер мог пропустить удар в висок из-за своей неподготовленности. Шансы выжить при такой травме зависят от ее характера. Если человек не приходит в сознание в течение ближайших часов, велика вероятность летального исхода.
Смерти, которые произошли на съемочных площадках:
Брэндон Ли
Сын легендарного Брюса Ли погиб на съемочной площадке мистического триллера «Ворон», когда ему было всего 28 лет. Инцидент случился 1 апреля 1993 года во время сцены, где актер подносит пистолет к виску и нажимает на курок. Брэндон Ли мгновенно упал на землю, а под его головой растеклась лужа крови. Позже выяснилось, что из револьвера забыли вынуть «заглушку», которая вылетела и застряла в позвоночнике актера. Брэндон Ли умер в больнице, не приходя в сознание.
Вик Морроу
Американский актер умер 23 июля 1982 года на съемках картины «Сумеречная зона». Герой Вика Морроу в ходе сцен о Вьетнаме по сюжету спасался от вертолета армии США, который находился в воздухе. В какой-то момент пилот потерял управление и упал прямо на Вика Морроу и двух детей-актеров в возрасте шести и семи лет. Вращающимися лопастями им отрубило головы.
Этот инцидент стал причиной пересмотра и изменения законодательства США в сфере детского труда и мер безопасности, которые соблюдаются на съемочных площадках.
Джон Риттер
Звезда серии фильмов «Трудный ребенок» 11 сентября 2003 года почувствовал себя плохо на съемках сериала «8 простых правил для друга моей дочери-подростка». Риттер пожаловался на боли в сердце, позднее он упал в обморок и впал в кому. Умер в тот же вечер от расслоения аорты, вызванной врожденным пороком сердца.
Гарри Л. О’Коннер
Актер стал дублером звезды Голливуда Вина Дизеля в картине «Три икса». По сюжету, он должен был спрыгнуть с троса моста на подводную лодку. В итоге О’Коннер не рассчитал время прыжка и разбился о мост. Все это попало на кинопленку. Режиссер фильма Роб Коэн включил первые кадры прыжка в финальную версию фильма, за исключением момента смерти, в память о погибшем актере.
Съемочная группа фильма «Завоеватель»
Этот случай в Голливуде назвали одним из самых трагичных в истории кинематографа. Несколько сцен картины 1956 года были сняты в местечке под Санкт-Джорджем, штат Юта, в 220 километрах от полигона наземного ядерного оружия. Большая часть группы была осведомлена о том, что рядом проводят ядерные испытания, а федеральное правительство заверило их об отсутствии в воздухе ядовитых примесей и веществ. Режиссер картины Дик Пауэлл поверил чиновникам на слово настолько, что даже забрал с собой 60 тонн земли с места съемок для пересъемок с максимальной точностью.
В итоге к 1981 году у 91 человека из 220 диагностировали рак различных форм, а 46 погибло. Среди них сам Дик Пауэлл и актер Джон Уэйн. И это без учета местных индейцев, которые были в массовке. Многие годы после выхода фильма в прокат Джон Уэйн вздрагивал при упоминании фильма «Завоеватель» в его присутствии.
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