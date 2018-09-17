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Иншаков назвал виновного в гибели актёра сериала «Смерш»
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Иншаков назвал виновного в гибели актёра сериала «Смерш» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Президент Гильдии каскадёров России в эфире НСН заявил, что во время съемок сериала артист погиб из-за ошибки постановщика трюка.
Актер сериала «Смерш» погиб во время съемок в Ярославской области. Во время эпизода с дракой 50-ти летний Валерий Шувалов получил сильный удар в висок. Актер был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти ему жизнь. Возбуждено уголовное дело, свидетелем по делу проходит известный актер Алексей Макаров, который также принимал участие в съемках сериала, пишет Газета.ру.
Президент Гильдии каскадёров России, актёр Александр Иншаков в эфире НСН отметил, что артисты зачастую получают серьезные травмы по вине постановщиков трюков.
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«Это ошибка постановщика трюка. Он должен был контролировать, работать с актером и во время съемок всегда находиться рядом. Мне в свое время приходилось работать с актерами на постановочной драке, когда работают актеры, которых видно в кадре и подменять их нельзя. Это очень серьезная работа, которая требует много времени. А у нас экономят и на времени, и на каскадерах, и на зарплате», — подчеркнул Иншаков.
Как правило, на съёмочной площадке вместо группы из пяти-десяти каскадеров работают два-три и постановщик, а все остальные — это актеры и массовка, отметил эксперт. «И в результате такие травмы. Нельзя экономить. Каждый должен делать свое дело. Актер — играть, каскадер — работать за актера, подменяя его в нужный момент», — добавил президент Гильдии каскадёров России.
Точную причину смерти актера установит судебно-медицинская экспертиза, отмечает Ura.ru. Отметим, что режиссером «Смерша» выступил известный постановщик и актер Олег Фомин. Действие сериала происходит во время Великой Отечественной войны.
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