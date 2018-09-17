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В Сеть попал спойлер к девятому эпизоду «Звездных войн»
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В Сеть попал спойлер к девятому эпизоду «Звездных войн» 

Teleprogramma.pro 17 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
В новом эпизоде франшизы «Звездные войны» герои столкнутся с предательством. Вернее, не герои, а злодеи. На этот раз горечь измены придется испытать «плохим парням» — Первому Ордену.
Как пишет издание Express, в Сеть просочились некоторые детали сюжета «Эпизода 9». Режиссер Дж. Дж. Абрамс сделает ставку на поиски скрытого врага Первого Ордена — шпиона, работающего изнутри.
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Восьмая часть киноэпопеи «Звездные войны» вошла в десятку самых кассовых фильмов за всю историю кинематографаВ минувшие выходные сборы картины превысили один миллиард долларов. Космической саге удалось обогнать сказку «Красавица и чудовище».
В отчете говорится: «Кайло Рен подозрительно относится к представителю Первого Ордена, который передает информацию Сопротивлению. Часть сюжетной линии „Эпизода 9“ — это своего рода „кошки-мышки“. Как в „Мести Ситхов“, где джедаи пытались выяснить, кем является лорд ситхов, который оказался Палпатином».
Кайло Рен\фото: кадр из фильма
Предателем Первого Ордена окажется не кто иной, как генерал Хакс (в исполнении Донала Глисона). Изначально он был всецело поглощен идеей «стабильной Галактики» и служил Ордену верой и правдой. Но в итоге Хакс оказался ослеплен ненавистью и завистью к Кайло Рену, и именно это толкнет его на путь шпионажа. Поскольку генерал считает рыцаря Рен неподобающей заменой Сноуку, он попытается любым способом лишить его власти. Намеки на конфликт между Хаксом и Кайло Реном были показаны еще в предыдущих эпизодах — «Пробуждении Силы» и «Последних джедаях».
генерал Хакс\фото: кадр из фильма
Съемки девятого эпизода «Звездных войн» начались в прошлом месяце. До сих пор не обнародовано официальное название новой части франшизы. Предполагается, что фильм выйдет как «Эпизод 9: Искра надежды» (с отсылкой к вступлению к «Последним джедаям», где звучит фраза с этим словосочетанием).
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