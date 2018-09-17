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Нагую Елену Валюшкину гоняли по лесам и полям
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Нагую Елену Валюшкину гоняли по лесам и полям 

Рамблер 1 час назад
Марк Захаров на съёмках картины «Формула любви» отважился на беспрецедентные для советского времени вольности — режиссёр задумал вставить в фильм несколько эпизодов с обнажённой женской натурой. Молодая актриса Елена Валюшкина решительно отказалась сниматься в чём мать родила, скромность и семейное положение не позволяли будущей заслуженной артистке РФ появиться в кадре без одежды. Тогда режиссёр попросил Александра Абдулова уговорить юную актрису раздеться на камеру. В качестве ключевого аргумента актёр заявил Валюшкиной, что поскольку её коллега Елена Коренева эмигрировала за рубеж, конкуренток в СССР у девушки не осталось. «Это надо показать стране!» — подытожил актёр. Сцену с нагой Еленой Валюшкиной снимали целую смену в присутствии всех участников съёмочной группы: молодую артистку заставляли бегать по лесам и полям. Со своей же дочерью Марк Захаров не стал особо церемониться, Александра Захарова в приказном порядке разделась в кадре в сцене на сеновале. Но труд артисток и режиссёра оказался напрасен, отечественному телезрителю не позволили увидеть пикантные эпизоды музыкальной комедии: руководство Госкино сочло их неприемлемыми, поэтому они были вырезаны из фильма.
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