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Фаина Раневская прилюдно осекла Леонида Брежнева
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Фаина Раневская прилюдно осекла Леонида Брежнева 

Рамблер 6 часов назад
Реплики из эпизодической роли Ляли в фильме «Подкидыш», которую специально для Фаины Раневской писали Рина Зелёная и Агния Барто, очень быстро пошли в народ. Актриса воплотила на экране обаятельно комичный образ женщины средних лет, которая командует не только своим мужем, беспрекословно подчиняющимся ей, но и окружающими её людьми. Знаменитая фраза: «Муля, не нервируй меня!», придуманная самой актрисой на съёмочной площадке, преследовала её по жизни. Так к ней обращались пионеры на улице и совершенно посторонние люди. Даже на церемонии вручения ордена Ленина народная артистка не избежала упоминания о Муле. Услышав вместо приветствия от Генсека Леонида Брежнева уже приевшуюся цитату из комедии, Раневская, которая обладала невообразимым чувством юмора, не постеснялась прилюдно подколоть главу государства. С присущим ей сарказмом актриса сообщила Брежневу, что с подобной репликой к ней обращаются мальчишки и хулиганы, и поинтересовалась к кому из этих категорий граждан относит себя Леонид Ильич. На это Генеральный секретарь партии смог вымолвить лишь извинения и признание в любви. За свою жизнь Фаина Раневская сыграла огромное количество ролей в театре, а в историю кинематографа она вошла благодаря характерным второстепенным персонажам в советских комедиях.
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