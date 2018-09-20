Почему Иван Пырьев разрешил жене петь 

Чтобы создать музыку к фильму «Кубанские казаки», режиссёр Иван Пырьев пригласил композитора Исаака Дунаевского и поэта Михаила Исаковского и обрисовал сюжет заглавной песни. В ней должна была фигурировать женщина, которая сокрушается о мужчине. Но Пырьев хотел, чтобы в лирической композиции была ещё и выраженная болевая точка, которая задела бы всех жителей страны. Через день Дунаевский и Исаковский представили творение. Это была песня «Каким ты был, таким ты остался». В ней была строчка «Я всю войну тебя ждала», которая в 1949 году, когда выходила лента, отозвалась в душе каждого зрителя. Композиция стала хитом на долгие годы, даже сегодня её нередко поют за столом. Удивительно, но простая мелодия и душевные слова кажутся народными, хотя песня авторская и ей даже меньше века. Кстати, немалую роль в популярности композиции сыграла Марина Ладынина, игравшая в картине главную женскую роль и исполнившая песню. На момент съёмок «Кубанских казаков» она была супругой режиссёра. Несмотря на то, что у Ладыниной не было выдающихся вокальных данных, Пырьев доверил ей петь в фильме. Трогательное и личное исполнение Марины Ладыниной и стало каноническим, а песня сразу ушла в народ.