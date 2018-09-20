Объявлен режиссер нового фильма о Бонде 

Американский режиссер Кэри Фукунага займется съемками нового фильма о суперагенте Джеймсе Бонде, передает Daily Mail со ссылкой на заявление команды "бондианы".
Автор сериала "Настоящий детектив" и фильма "Безродные звери" сменит в режиссерском кресле Дэнни Бойла, отказавшегося от этой работы в августе.
25-й фильм о Бонде начнут снимать на студии Pinewood Studios 4 марта 2019 года. Мировая премьера назначена на 14 февраля 2020 года. "Мы рады работать с Кэри. Его многосторонность и инновационный подход — это прекрасный выбор для следующего фильма о приключениях Джеймса Бонда", — признаются продюсеры Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи.
Ранее сообщалось, что новый фильм о Бонде с Дэниелом Крейгом в главной роли не выйдет в срок.