Как мальчик Федя стал девочкой Ирочкой 

На роль дочери главной героини фильма «Родня» пробовалось много девочек, но Никита Михалков ни в ком не видел подходящей кандидатуры. По сценарию, ребёнок Нины — не по годам развитый нахалёнок, девочка любит слушать зарубежные хиты и не проявляет особого почтения к старшим. В какой-то момент режиссёр решил, что мальчик лучше справился бы с этой задачей, и предложил роль Фёдору Стукову, ранее сыгравшего маленького Илью Обломова в фильме «Несколько дней из жизни И. И. Обломова». Малолетний актёр без всякого стеснения вжился в образ подвижной девчушки, которая постоянно пританцовывает под зажигательные иностранные ритмы. Но перевоплощение Фёдора не осталось не замеченным для его одноклассников, актёр рассказывал, что в школе иногда его дразнили Фёклой.