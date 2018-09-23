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Тест: помните ли вы фильм «Мимино»
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Тест: помните ли вы фильм «Мимино» 

Рамблер 9 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Мимино"
Впервые фильм "Мимино" Георгия Данелии был показан на Московском международном кинофестивале в июле 1977 года, а в марте 1978 года вышел на большой экран. В картине рассказывается история маленького человека с большой мечтой. Пилот местной авиации мечтает о больших самолетах. На пути к цели он встречает множество препятствий и ситуаций, одновременно комичных и грустных. Но все сложности ему удается преодолеть и не растерять при этом человеческое достоинство.
Вахтанг Кикабидзе, исполнивший роль пилота-мечтателя, был одним из самых любимых актеров Георгия Данелии, роль Мимино писалась специально для него. А вот Фрунзика Мкртчана, исполнившего роль водителя из Дилижана, мы могли бы не увидеть. Его судьбу решил монета. В сценарии было прописано два варианта, один из которых предусматривал, что соседом по номеру станет эндокринолог из Свердловска.
Многие фразы из фильма мгновенно стали крылатыми, некоторые из них мы предлагаем вам вспомнить.
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