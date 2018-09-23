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Кинозвезде досталась роль недоступной профурсетки
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Кинозвезде досталась роль недоступной профурсетки 

Рамблер 4 минуты назад
Марина Дюжева начала сниматься в кино ещё во время учёбы в ГИТИСе, актриса прекрасно справлялась с образами положительных героинь. За свою карьеру Дюжева сыграла в более чем 50 фильмах, но второстепенная роль Анны Адамовны в комедии «Покровские ворота» стала знаковой в послужном списке актрисы. Дюжева с непревзойденным мастерством изобразила в кадре интеллигентную барышню, чьё неприличное по тем меркам поведение было очень тонко завуалировано. После прочтения сценария актриса спросила режиссёра фильма о том, кого она должна сыграть. Ответ Михаила Козакова заставил смутиться не только саму Дюжеву, но и присутствовавших коллег по съёмочной площадке. По мнению режиссёра, в образе аспирантки Анны Адамовны Дюжева должна была воплотить «недоступную профурсетку». На съёмках эпизода Михаил Козаков ободрительно подпевал Дюжевой, пока актриса, словно пава, проплывала в кадре. Примечательно, что сцена удалась с одного дубля.
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