Толоконников дважды сыграл Шарикова 

На роль Шарикова в знаменитом фильме Владимира Бортко «Собачье сердце» пробовалось много актёров, в их числе был даже Николай Караченцов, чьё амплуа героя-любовника помешало ему органично перевоплотиться в Полиграфа Полиграфовича. Режиссёру требовался актёр, который смог бы одновременно передать своеобразный характер этого персонажа, ведь главный герой представляет собой сочетание пса и алкоголика. В результате на пробы пригласили никому не известного алма-атинского актёра Владимира Толоконникова. Худсовет и сам Владимир Бортко сомневались в высоких способностях провинциального театрального актёра. Но как только Толоконников вошёл в кадр и сказал лишь одну фразу: «Желаю, чтобы все!», режиссёр сразу понял, что не прогадал с выбором Шарикова. Между прочим, этого персонажа Владимиру Толоконникову довелось играть дважды — в кино и на сцене алма-атинского театра, где образ переделанного из собаки человека вышел у Толоконникова немного иным.