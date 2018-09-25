Запрещённый к показу боевик стал самым кассовым 

Кинематографическое руководство в СССР не решалось выпустить в широкий показ фильм «Пираты XX века», снятый в 1979 году. Остросюжетная приключенческая кинолента включала сцены насилия, драк с элементами карате, находившегося под строгим запретом, а также эпизоды, демонстрирующие пороки «загнивающего запада» (бандиты курили, употребляли виски и колу), всё это, по мнению киноначальства, противоречило нравственным ценностям советского гражданина. Фильм, в котором главные роли исполнили Николай Ерёменко и Талгат Нигматулин, так и не показали бы отечественному зрителю, если бы его не посмотрел Леонид Брежнев. Кассета оказалась на даче Генсека, который, ознакомившись с фильмом, смог по достоинству оценить напряжённый сюжет и разрешил выпустить первый советский боевик во всесоюзный прокат. Примечательно, что впоследствии лента стала самой кассовой за всю историю советского кинематографа.