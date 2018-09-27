Абдулов искал среди актёров «убийцу» 

Александр Абдулов был расстроен тем, что ему предложили короткую эпизодическую роль в детективе «Десять негритят». Народный артист упрекнул Станислава Говорухина в том, что режиссёр не зовёт его на более серьёзные роли. Актёр, играющий героя, которого убивают в самом начале фильма, даже не стал полностью читать сценарий, но сюжет ленты его заинтриговал. Абдулов стал настойчиво интересоваться у своих коллег, кто же всё-таки убийца, заманивший своих жертв на Негритянский остров. К сожалению, вопросы народного артиста лишь раззадоривали остальных участников съёмочного процесса, которые так и не открыли имя искусного палача, дурача ему голову. Востребованный актёр и режиссёр Абдулов, который к тому же занимался организацией фестивалей и участвовал в восстановлении церквей, так и не успел прочитать сценарий, кто играл убийцу, он узнал уже на премьере детективной киноленты.