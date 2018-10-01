«Спортлото-82»: вспомните ли вы цитаты из фильма

Этот фильм, снятый режиссером Леонидом Гайдаем , вышел на экраны в 1982 году и стал лидером проката, собрав 55 миллионов зрителей.

Девушка Таня выигрывает в лотерею крупный приз и даже не догадывается об этом, честный и самоотверженный Костя пытается ей помочь и преодолевает множество препятствий, попутно попадая в ситуации, нелепые до смешного.

А вот критика встретила работу Леонида Гайдая не очень тепло, отмечалось, что в фильме используются все те же приемы, что и в предыдущих комедиях, Костя слишком похож на Шурика, а девушка Таня на спортсменку, комсомолку и просто красавицу Нину.

Но зрительскую симпатию фильму завоевать, реплики некоторых персонажей давно стали привычными. Часто мы даже не задумываемся, откуда мы помним то или иное выражение.

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