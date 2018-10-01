Ещё
«Спортлото-82»: вспомните ли вы цитаты из фильма
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Непрощенный
Драма
Купить билет
Проклятие монахини
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Тайна дома с часами
Фэнтези, Комедия, Семейный
Купить билет

«Спортлото-82»: вспомните ли вы цитаты из фильма 

Рамблер 22 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Спортлото-82"
Этот фильм, снятый режиссером Леонидом Гайдаем, вышел на экраны в 1982 году и стал лидером проката, собрав 55 миллионов зрителей.
Девушка Таня выигрывает в лотерею крупный приз и даже не догадывается об этом, честный и самоотверженный Костя пытается ей помочь и преодолевает множество препятствий, попутно попадая в ситуации, нелепые до смешного.
А вот критика встретила работу Леонида Гайдая не очень тепло, отмечалось, что в фильме используются все те же приемы, что и в предыдущих комедиях, Костя слишком похож на Шурика, а девушка Таня на спортсменку, комсомолку и просто красавицу Нину.
Но зрительскую симпатию фильму завоевать, реплики некоторых персонажей давно стали привычными. Часто мы даже не задумываемся, откуда мы помним то или иное выражение.
Пройдите наш тест и узнайте, хорошо ли вы помните советское кино.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас живет бритая Мэрилин из «Брата-2»28
От бездарной балерины до секс-символа4
Тест: насколько хорошо вы знаете советское кино?
Судьба детей-актеров из фильма «Усатый нянь»
Экранизации, которые оказались лучше книг5
Видео
00:19
Бузова снялась в рекламе в роли «чипсомелье»
ТВ
00:23
Потенциальный жених Бузовой предпочел деньги
ТВ
01:20
Джим Керри впервые снялся в эротической сцене
Сериалы
00:29
«Цвет заражения синий»: Киркоров теперь в рекламе
ТВ
01:17
Спейси оплакивают в новом сезоне «Карточного домика»
Сериалы
03:02
Киноактеры, которых поглотило безумие
Актеры
03:53
Ефремов и Серебряков снялись в новом клипе Дельфина
Актеры
Вышел финальный трейлер «Фантастических тварей»
Фильмы
02:59
Молодая актриса дважды отказала Марку Захарову
Актеры Фильмы
06:12
Ошибки в мультиках, которые сложно увидеть
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение