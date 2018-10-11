Актрисы «Тихого Дона» возмутили казачек

Жительницы хутора Диченска были крайне возмущены, когда увидели, как актрисы во время съёмок «Тихого Дона» вышли на сенокос с открытыми лицами. Женщины потребовали у режиссёра отобразить в ленте реалии казачьей жизни, рассказав ему, что во время работ в поле казачки всегда закрывали платком лоб и подбородок, защищая тем самым лицо от палящего солнца. Именно тогда Сергей Герасимов понял, насколько ему необходимы консультации казаков, ведь каждая деталь в фильме имела значение. Для этого на съёмочную площадку был приглашён хор казаков-пенсионеров, которые с радостью обучали актёров всем премудростям: как носить казачье платье, как правильно говорить, актрисы научились у казачек плавной походке. Не жалели местные жители для съёмок и старинные вещи — Герасимову и артистам принесли одежду и украшения, которые бережно хранились в сундуках, делились также и посудой. К эпизоду со свадьбой Григория Мелехова весь хутор готовился с особым старанием, внимание уделялось каждой мелочи. Всё это делалось для того, чтобы жизнь экранных казаков выглядела наиболее достоверно.