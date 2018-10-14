Актёры годами скрывали от Говорухина ужасный обман 

Режиссёр Станислав Говорухин до ВГИКа окончил геологический факультет Казанского университета и некоторое время работал геологом Средне-Волжского геологического управления. В молодые годы он серьёзно занимался альпинизмом. Именно поэтому, когда Говорухин решил снимать фильм «Вертикаль», посвященный альпинистам, он предложил актёрам перед съёмками самим отправиться в горы, чтобы на практике испытать те трудности и радости побед, с которыми сталкиваются покорители горных вершин. Группе актёров, в числе которых были Лариса Лужина и Владимир Высоцкий, необходимо было подняться на самую вершину под руководством инструктора и мастера спорта Марии Готовцевой. В доказательство удачно пройденной десятидневной экспедиции её участники должны были получить значки альпинистов СССР. К сожалению, кроме инструктора, все члены команды фактически не справились с заданием, пройдя альпийские луга и ледник, они были настолько измождены, что само восхождение совершила лишь Мария Готовцева. Актёры же ждали внизу, пока их руководитель взберется на вершину и оставит на ней флажок и записку с фамилиями туристов. Станислава Говорухина актёры обманули, он долго верил в то, что съёмочная группа фильма «Вертикаль» стойко выдержала все испытания. Когда же страшная тайна открылась, режиссёр был сильно разочарован, ведь он был уверен, что его актёры — бесстрашные и сильные альпинисты.