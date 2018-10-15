Говорухин годы спустя узнал об обмане артистов 

Режиссёр Станислав Говорухин, задумавший снимать фильм «Вертикаль» об альпинистах, решил отправить членов съёмочный группы в горы. По мнению Говорухина, так актёры лучше вжились бы в образы и прочувствовали сюжет. Он организовал поход для новичков, пригласив опытного инструктора, мастера спорта по альпинизму Марию Готовцеву. Почти для всех киношников это был первый опыт восхождения, но режиссёр попросил Готовцеву никому не делать поблажек. После экспедиции все артисты должны были получить значок «Альпинист СССР». По правилам такой значок выдавался после 20-дневного похода, но киношникам срок уменьшили в два раза, поскольку сроки уже поджимали. Мария обучила неопытных альпинистов основам, рассказала, как идти в связке, показала, как двигаться в горах, после чего группа отправилась на покорение гор. Участники с тяжеленными рюкзаками и ледорубами с трудом преодолели первые этапы, но на подходе к вершине буквально попадали от усталости. Но для получения заветного значка нужно было ещё и подняться на вершину и оставить там записку с именами. Тогда группа решилась на хитрость: к вершине поднялась лишь инструктор, для которой это было несложно, а остальные ждали её у подножия. Когда Говорухину сообщили, что вершина покорена, он воодушевился и начал съёмки. Лишь спустя много лет этот обман раскрылся и сильно расстроил Говорухина.