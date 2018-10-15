Ещё
Говорухин годы спустя узнал об обмане артистов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Непрощенный
Драма
Купить билет
Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
Детектив, Триллер
Купить билет

Говорухин годы спустя узнал об обмане артистов 

Рамблер 4 часа назад
Режиссёр Станислав Говорухин, задумавший снимать фильм «Вертикаль» об альпинистах, решил отправить членов съёмочный группы в горы. По мнению Говорухина, так актёры лучше вжились бы в образы и прочувствовали сюжет. Он организовал поход для новичков, пригласив опытного инструктора, мастера спорта по альпинизму Марию Готовцеву. Почти для всех киношников это был первый опыт восхождения, но режиссёр попросил Готовцеву никому не делать поблажек. После экспедиции все артисты должны были получить значок «Альпинист СССР». По правилам такой значок выдавался после 20-дневного похода, но киношникам срок уменьшили в два раза, поскольку сроки уже поджимали. Мария обучила неопытных альпинистов основам, рассказала, как идти в связке, показала, как двигаться в горах, после чего группа отправилась на покорение гор. Участники с тяжеленными рюкзаками и ледорубами с трудом преодолели первые этапы, но на подходе к вершине буквально попадали от усталости. Но для получения заветного значка нужно было ещё и подняться на вершину и оставить там записку с именами. Тогда группа решилась на хитрость: к вершине поднялась лишь инструктор, для которой это было несложно, а остальные ждали её у подножия. Когда Говорухину сообщили, что вершина покорена, он воодушевился и начал съёмки. Лишь спустя много лет этот обман раскрылся и сильно расстроил Говорухина.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актёры годами скрывали от Говорухина ужасный обман5
Чем закончилось шоу «Замуж за Бузову»56
Что стало с юными актерами «Ералаша»
Судьба самой опасной женщины кино 90-х17
Как живет Наталья Негода из «Маленькой веры»27
Видео
03:24
Фильм «Веном» продолжает лидировать в прокате
Фильмы
02:59
Как Костолевского бросили в крепости в кандалах
Актеры
05:50
Актеры, умершие прямо на сцене
Актеры
05:51
«Иван Васильевич меняет профессию»: история и мифы
Фильмы
06:28
Обойденные вниманием диснеевские принцессы
ТВ
04:23
Эти мультики в разных странах выглядят по-разному
Сериалы ТВ
08:25
Что стало с юными актерами «Ералаша»
Актеры
02:56
Говорухин годы спустя узнал об обмане артистов
Фильмы Актеры
12:36
Сериалы, которые мы будем смотреть в 2019
Сериалы
14:14
Судьба самой опасной женщины кино 90-х
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение